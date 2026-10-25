25 de Mayo sufrió una dura goleada ante Villa Cubas y quedó complicado en el Regional Amateur

El equipo santiagueño cayó por 3-0 en su visita a Catamarca, por el partido de ida de los octavos de final del Torneo Regional Federal Amateur 2026. El Tripero buscará revertir la serie la próxima semana como local.

Hoy 18:09

25 de Mayo de Las Termas de Río Hondo sufrió una dura derrota en su visita a Villa Cubas de Catamarca, al caer por 3-0 este domingo en el Estadio Bicentenario, en el encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final del Torneo Regional Federal Amateur 2026.

El conjunto santiagueño no pudo conseguir un resultado favorable fuera de casa y quedó comprometido de cara a la revancha, en una serie que ahora lo obliga a buscar una remontada para continuar en competencia.

Franco Domínguez fue la gran figura del conjunto catamarqueño al convertir un doblete, mientras que Juan Cruz "Picante" Herrera completó la goleada para el León, que consiguió una ventaja importante en el primer enfrentamiento.

Con este resultado, 25 de Mayo tendrá la difícil misión de revertir los tres goles de diferencia cuando reciba a Villa Cubas la próxima semana en su estadio.

El Tripero necesitará imponerse por al menos tres tantos para igualar el marcador global y mantener sus posibilidades de clasificación, mientras que una victoria por cuatro goles de diferencia le permitirá avanzar directamente a la siguiente instancia.

La revancha se disputará la próxima semana en la cancha de 25 de Mayo, donde el representante santiagueño intentará hacerse fuerte ante su gente y protagonizar una remontada que le permita seguir soñando en el Torneo Regional Federal Amateur.

Foto: El Esquiú