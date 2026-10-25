El Campeonato Santiagueño de Tracción Trasera vivió una exitosa quinta fecha en el circuito Néstor Mosteiro

La competencia reunió a pilotos de Santiago del Estero, La Banda, Tucumán y otras localidades, con seis categorías en pista y un gran marco de público. El certamen se prepara para su última fecha, que definirá a los campeones de la temporada.

Hoy 19:21

El Campeonato Santiagueño de Tracción Trasera disputó este domingo 25 de octubre su quinta fecha en el circuito Néstor Mosteiro, ubicado en El Simbol. La jornada reunió a una importante cantidad de pilotos y espectadores, que disfrutaron de una verdadera fiesta del automovilismo provincial.

La actividad comenzó durante la mañana con las tandas de entrenamientos libres para las seis categorías participantes. Posteriormente se desarrollaron las series clasificatorias y, durante la tarde, llegaron las esperadas finales, que ofrecieron importantes definiciones en la lucha por el campeonato.

En la categoría Copa Fiat, el bandeño Franco Achával se quedó con la victoria al mando de su Fiat Uno. El segundo puesto fue para el santiagueño José Iovino, con un Fiat 128, mientras que Gastón Farías, también de La Banda y con otro Fiat 128, completó el podio.

Esta fecha también contó con una competencia especial de pilotos invitados en la Copa Fiat. Luciano Sar se impuso al volante del vehículo de Achával, seguido por Maximiliano Mosteiro en la segunda posición y Nicolás Farías en el tercer lugar.

Por su parte, Marcelo Begni, representante de Clodomira, consiguió el triunfo en la categoría Rally con su Volkswagen Gol. Ignacio Muratore finalizó segundo, mientras que su padre, Martín Muratore, completó los tres primeros puestos.

En la categoría Autocross, que contó con participación tucumana, Mauricio Sanavria se adjudicó la victoria, escoltado por Agustín Toledo y Edgar Marchese, quienes finalizaron segundo y tercero, respectivamente.

Los ganadores de las categorías 6 Cilindros y 4 Cilindros

En la divisional 6 Cilindros, el piloto local Roger Hoyos se quedó con el primer puesto al mando de su Chevrolet Chevy. Víctor González, representante de Campo Gallo, terminó segundo con su Ford Falcon, mientras que José Darco ocupó el tercer escalón del podio.

La categoría 4 Cilindros B tuvo como ganador al bandeño Alejandro Ruiz, quien se impuso con su Chevrolet Chevette. El segundo lugar correspondió al santiagueño Salvador Briz, con su Fiat Coupé 125, mientras que Javier Peralta completó el podio al volante de su Ford Taunus Coupé.

En tanto, en la categoría 4 Cilindros A, Rubén Ruiz, también de La Banda, consiguió la victoria con su Chevette. David Alfredo finalizó en la segunda posición con un Peugeot 504, mientras que Juan Gioino, otro representante bandeño, terminó tercero con su Chevette.

El campeonato se prepara para la fecha Coronación

Con una destacada participación de competidores de diferentes localidades y un importante acompañamiento del público, la quinta fecha del Campeonato Santiagueño de Tracción Trasera dejó resultados fundamentales para la definición de la temporada.

Tras esta jornada, ACISDAH y la comisión de Arraga ya trabajan en la organización de la última competencia del calendario, denominada fecha Coronación, en la que se definirán los campeones de las distintas categorías.

La jornada final está prevista para noviembre en el circuito Néstor Mosteiro, aunque la fecha exacta todavía deberá ser confirmada por los organizadores.

De esta manera, el automovilismo santiagueño se encamina hacia el cierre de una nueva temporada, con grandes expectativas entre pilotos y aficionados por conocer a los nuevos campeones.