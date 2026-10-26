Cómo ajustar tu rutina diaria para un mejor sueño

El sueño es fundamental para nuestra salud, y estudios del National Sleep Foundation indican que alrededor del 35% de los adultos en Argentina no duermen lo suficiente. Implementar ajustes sencillos puede mejorar significativamente la calidad de tu sueño.

Hoy 06:12

En el contexto de la importancia del sueño, es crucial entender cómo pequeñas modificaciones en nuestra vida cotidiana pueden tener un impacto positivo. Según la National Sleep Foundation, el 35% de los adultos en Argentina no logra alcanzar las horas recomendadas de descanso, lo que puede afectar tanto la salud física como la mental.

Una de las estrategias más efectivas consiste en establecer un horario de sueño regular. Ir a la cama y levantarse a la misma hora todos los días ayuda a regular el ciclo circadiano, lo que facilita un descanso más profundo y reparador. Este simple ajuste puede marcar una gran diferencia en la calidad del sueño.

Además, es fundamental reducir la exposición a pantallas antes de dormir. La luz azul emitida por teléfonos y computadoras puede interferir con la producción de melatonina, la hormona responsable del sueño. Se recomienda desconectar al menos una hora antes de ir a la cama.

El ambiente en el que dormimos también juega un papel esencial. Mantener el dormitorio oscuro, fresco y silencioso puede mejorar significativamente la calidad del sueño. Considera el uso de cortinas blackout y dispositivos que generen ruido blanco si es necesario.

Incorporar una rutina de relajación antes de dormir puede ser transformador. Prácticas como la meditación o la lectura pueden ayudar a calmar la mente y preparar el cuerpo para el descanso. Estos momentos de desconexión son vitales para un sueño reparador.

Asimismo, es importante prestar atención a la alimentación. Evitar comidas pesadas y cafeína antes de dormir puede prevenir interrupciones en el sueño. Optar por snacks ligeros y saludables puede ser una buena alternativa para no irse a la cama con hambre.

Finalmente, realizar actividad física de forma regular también se asocia con un mejor descanso nocturno. Según estudios, el ejercicio diario puede ayudar a conciliar el sueño más rápidamente y a disfrutar de un sueño más profundo. Sin embargo, es recomendable evitar hacer ejercicio intenso justo antes de dormir.