Amanda Seyfried reveló por qué rechazó interpretar a Gamora en "Guardianes de la Galaxia"

La actriz temía que la película de Marvel fuera un fracaso y perjudicara su carrera. También le preocupaban las largas jornadas de maquillaje y las exigencias de rodar durante meses lejos de su hogar.

Hoy 07:28

La actriz Amanda Seyfried explicó por qué decidió rechazar el papel de Gamora en “Guardianes de la Galaxia”, la película de Marvel estrenada en 2014 que terminó convirtiéndose en un éxito internacional. El personaje fue interpretado finalmente por Zoe Saldaña, quien lo retomó en otras producciones del Universo Cinematográfico de Marvel.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante una conversación organizada por la Fundación SAG-AFTRA, Seyfried recordó que, cuando recibió la propuesta, no confiaba en el potencial comercial de la película. La premisa de una historia protagonizada por un grupo de personajes espaciales, entre ellos un árbol y un mapache parlantes, le generaba dudas sobre la recepción del público.

“Esto no va a ser un éxito”, recordó que pensó en aquel momento. También temía que, si la producción fracasaba, su participación pudiera perjudicar su futuro profesional. Con el tiempo, reconoció que se había equivocado en su evaluación, aunque aseguró que no se arrepiente de haber tomado aquella decisión.

El maquillaje y su vida personal también influyeron

Las dudas sobre el resultado de la película no fueron el único motivo para rechazar el papel. Seyfried tampoco quería afrontar las largas sesiones de maquillaje necesarias para transformar a Gamora, cuya piel es verde, ni pasar alrededor de seis meses en Londres por las exigencias del rodaje.

La actriz también tenía otros proyectos en consideración y buscaba preservar el equilibrio entre su carrera y su vida personal. Según explicó, tomó la decisión pensando en la familia que deseaba formar y en las condiciones laborales que estaba dispuesta a aceptar.

Te recomendamos: Amanda Seyfried se volvió viral con un divertido comentario en Instagram tras una entrevista confusa

Seyfried ya había hablado sobre el tema en 2025, durante una entrevista con el pódcast Happy Sad Confused. En aquella oportunidad, contó que se había reunido con el director James Gunn y que evaluó la oferta durante algunos días antes de descartarla.

Una película que terminó siendo un éxito

Estrenada en 2014, “Guardianes de la Galaxia” superó las expectativas y se convirtió en una de las producciones más populares de Marvel. La película presentó a un grupo de personajes poco conocidos para el gran público y combinó ciencia ficción, humor y acción.

El éxito dio lugar a dos secuelas, estrenadas en 2017 y 2023, además de la participación de sus protagonistas en otras películas de la franquicia.

Aunque reconoció que sus temores sobre el desempeño comercial de la película no se cumplieron, Seyfried sostuvo que su decisión fue adecuada para el momento que atravesaba. Para la actriz, el éxito posterior de la producción no invalida los motivos personales y profesionales que tuvo para rechazar el papel.