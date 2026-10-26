Lula ganó y perdió Bolsonaro, pero también Milei y Trump

Fue una larga campaña, con muchas idas y vueltas, con una danza de encuestas para todos los gustos. Pero, al final, fue una linda campaña, una gran fiesta popular. Lula recorrió todo el país, con varias docenas de actos de norte a sur de Brasil. Nunca renunció a que la campaña se hiciera con el contacto directo con la gente, más allá del reconocimiento del rol estratégico de la disputa en las redes. Lula será el presidente democrático con más tiempo en el gobierno en toda la historia de Brasil, sin nunca dejar de ser un líder sindical.

Hoy 07:22

Por Emir Sader

Para Página 12

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Fue una gran victoria de la izquierda, una gran derrota de la extrema derecha. Aunque el país salga dividido en dos partes casi iguales, solo Lula tiene la capacidad de reunificar el país. Porque sabe que lo que atiende a las necesidades de la gente no es la prioridad del ajuste fiscal, sino la extensión de los derechos sociales a todos.

Lula sale fuerte, más fuerte, de la campaña. Como el principal dirigente político de la historia de Brasil, pero también como un gran dirigente latinoamericano y mundial. Pierde la derecha brasileña, pero pierden también Donald Trump y el nuevo bloque de la extrema derecha latinoamericana, incluido Javier Milei.

¿Qué ha pasado en Brasil en tres semanas que ha alterado tan radicalmente la decisión de los brasileños? La movilización y el ingreso de lleno a la política de millones de jóvenes, hasta hace poco desinteresados de la política. Hasta que han decidido hacer su política, su forma de hacer política, cuando se dieron cuenta de que lo que estaba en juego no era una disputa entre partidos, sino que la democracia estaba en riesgo. La democracia como condición de su existencia como jóvenes libres. Ahí salieron a promover las más grandes movilizaciones populares que el país ha conocido.

No es excesivo decir que el mundo miraba hacia Brasil. Por la importancia que el país ha adquirido con la presidencia de Lula, pero también porque la extrema derecha apostó a que aquí podría imponerse y derrotar al que se ha vuelto el principal dirigente político de la izquierda.

El país sale dividido. No será fácil dirigirlo, aún más que está dividido entre posiciones radicalmente distintas y contradictorias. Pero si alguien puede gobernar para todos y reunificar el país, esa persona es Lula, con un programa que atiende a las necesidades de todos.

De todas maneras, no solo Lula ganó, sino que el hijo de Bolsonaro perdió. La izquierda venció y la derecha, en su versión más radical, perdió.

Los ojos, a partir de ahora, se concentran en Argentina, en las elecciones de aquí a un año, cuando el país podrá salir del gobierno neoliberal de Javier Milei y tener un presidente que restablezca la alianza estratégica con Brasil, establecida desde 2003, con el abrazo fraternal de Lula con Néstor.