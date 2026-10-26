Controversia judicial por el exnovio de Lucrecia en Catamarca

La disputa judicial en torno al caso de Lucrecia en Catamarca evidencia tensiones entre la víctima y su exnovio, quien busca ser parte activa del proceso a pesar del deseo de la joven de cerrar la herida.

Hoy 15:53

En el contexto del caso que ha conmocionado a Catamarca y a toda Argentina, la figura del exnovio de Lucrecia ha cobrado protagonismo, generando un debate sobre las dinámicas de poder y el papel de los intereses personales en situaciones de victimización. La Asesora de Menores, en un intento por proteger a la víctima, solicitó la exclusión del exnovio como querellante en la causa penal. La decisión del magistrado de hacer lugar a este pedido no fue bien recibida, y la parte excluida presentó una apelación temprana, lo que indica la intensidad del conflicto.

Las amigas de Lucrecia han alzado su voz, cuestionando el comportamiento del exnovio durante el episodio de difusión no consentida de material íntimo. Se preguntan abiertamente: "¿NADIE SE PREGUNTÓ, EN ESTA SOCIEDAD TAN MACHISTA, QUÉ PASÓ CON EL NOVIO DE LUCRECIA?" Estas interrogantes reflejan un contexto social donde el apoyo a la víctima se torna fundamental, y donde la presencia del exnovio se vuelve cuestionable. ¿Acaso no estaba presente en los momentos más críticos?

El abogado del exnovio, quien es un exconcejal de la UCR y un ferviente defensor de los intereses de su hijo, se ha constituido como querellante en la causa, buscando una reparación económica. En su intervención, el letrado aseguró que "mi hijo no es un convidado de piedra", y argumentó que la reparación integral ofrecida no satisfacía las necesidades de su cliente. Este enfoque ha generado un clima de confrontación en el proceso judicial.

Para entender el trasfondo de esta disputa, es esencial retroceder a las etapas previas del proceso, donde se intentó establecer un acuerdo de reparación integral. Este acuerdo pretendía ofrecer un camino de reconciliación mediante responsabilidades compartidas y disculpas. Sin embargo, la negativa del exnovio a aceptar este acuerdo complicó aún más la situación, prolongando el sufrimiento de la víctima.

Lucrecia, por su parte, había expresado su deseo de terminar con el conflicto judicial. Su objetivo era recuperar la normalidad en su vida y evitar más audiencias que revivieran un episodio doloroso. Una de sus amigas recordó que Lucrecia rogó que se detuvieran los procedimientos: "¿QUÉ PAPEL TUVO REALMENTE EL NOVIO EN LA POSIBILIDAD DE QUE LUCRECIA ALCANZARA LA REPARACIÓN QUE DESEABA?" Esta declaración resalta la importancia de la voz de la víctima en medio de un proceso que, a menudo, parece centrarse más en los derechos del agresor.

La contradicción se hace evidente cuando, en una posterior audiencia sobre la nulidad de las medidas restrictivas que afectaban a los investigados, el abogado del exnovio no presentó oposición formal, lo que sugiere una falta de alineación con los intereses de la víctima. La dualidad de su comportamiento genera dudas sobre su compromiso verdadero con la causa de Lucrecia, quien se encuentra atrapada en un sistema que a menudo favorece a los agresores sobre las víctimas.

Este caso subraya la necesidad de una reflexión más profunda sobre las dinámicas de género y la protección de las víctimas en el ámbito judicial. La lucha por la justicia no solo implica la resolución de un caso, sino también la creación de un entorno donde las voces de las víctimas sean escuchadas y valoradas, y donde los intereses personales no eclipsen su derecho a la paz y a la recuperación.