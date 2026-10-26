Tensión en el barrio Juan Perón: vecinos denuncian amenazas con tumberas a plena luz del día

El episodio quedó registrado en videos y se suma a otros hechos de violencia ocurridos en distintos barrios de La Banda. Dos jóvenes exhibieron armas de fabricación casera y amenazaron a una familia.

Hoy 13:04

Un grave episodio de violencia volvió a generar preocupación en La Banda, esta vez en el barrio Juan Perón, donde vecinos denunciaron amenazas con tumberas a plena luz del día.

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La situación ocurrió en la zona de Córdoba casi Quintana y quedó registrada en videos en los que se observa a dos jóvenes con armas de fabricación casera durante una confrontación con una familia del sector.

En diálogo con Radio Panorama, una vecina identificada como Lucía relató que todo comenzó mientras su tía se encontraba tomando mate junto a sus hijos y otros familiares.

Según su testimonio, los jóvenes llegaron al lugar efectuando disparos y lanzando amenazas. “Mi tía salió a decirles que por favor no hagan esas cosas porque hay criaturas. Hay un bebé de tres meses”, contó.

La mujer aseguró además que durante el enfrentamiento varios integrantes de su familia resultaron agredidos. Siempre de acuerdo con su relato, una joven recibió un ladrillazo cerca del oído, mientras que otro familiar fue atacado con un machete y posteriormente trasladado al hospital, donde recibió atención médica.

Lucía sostuvo que los hechos de violencia no serían aislados y que existirían antecedentes de conflictos entre las familias involucradas. También indicó que ya habría existido una prohibición de acercamiento vinculada a episodios anteriores.

“Ellos van a seguir esto”, afirmó la entrevistada al referirse a las amenazas que, según denunció, continuaron después del incidente.

El episodio se conoce pocos días después de un megaoperativo policial realizado en distintos sectores de La Banda, que incluyó alrededor de 14 allanamientos en los barrios 25 de Mayo, Sarmiento, Bajo de Vértiz y Textil.

Como resultado de esos procedimientos, la Policía detuvo a 12 personas, seis adultos y seis adolescentes, y secuestró armas de fuego, tumberas, machetes y teléfonos celulares vinculados a diferentes hechos de violencia.

Mientras continúan las actuaciones por los distintos episodios, vecinos de la zona expresaron su preocupación por la reiteración de hechos violentos y reclamaron mayor seguridad.