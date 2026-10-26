EDESE informó cortes programados para este martes y miércoles

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando trabajos en toda la provincia.
Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a distintos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.
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Martes 27 de octubre: de 08:30 a 11:30 hs afectando a la localidad de Maquito (sobre Independencia Prolongación); de 09:30 a 12:30 hs afectando a la localidad de Beltrán y su zona rural aledaña (dpto. Robles); de 13:00 a 16:00 hs afectando a las localidades de Pampa de los Guanacos (dpto. Copo), parte de Villa Atamisqui (barrio Lomitas), Puerta Grande y Mochimo (dpto. Atamisqui); de 14:30 a 17:30 hs afectando al Paraje Taco Pujio (dpto. Robles) y de 17:30 a 20:30 hs afectando a parte de la ciudad de Añatuya (comprendido entre Av. Belgrano, Av. José Ingenieros, Av. España y Ramos Mejía).
Miércoles 28 de octubre: de 07:30 a 10:30 hs afectando a la zona rural comprendida entre Forres y Fernández (por sobre Ruta 34 Vieja); de 08:30 a 11:30 hs afectando a los barrios Villa Rosita, Villa Nueva y San Javier de la ciudad de La Banda; de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte del barrio Campos Contreras 2° Ampliación de la ciudad Capital (comprendido entre R.S. Ortiz, Dr. L. Espeche, H. Carfi y Capitán Giachino) y a la localidad de Pinto y su zona rural aledaña (dpto. Aguirre); de 13:00 a 16:00 hs afectando a las localidades de Sumampa Viejo (dpto. Quebrachos), Shispi y Los Coroneles (dpto. Atamisqui) y de 14:30 a 17:30 hs afectando a la zona rural de la localidad de Beltrán (dpto. Robles).