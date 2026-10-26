González asumirá un tercer mandato histórico en Loreto con eje en el orden financiero y la presencia del Estado

El intendente Ramón Rosa González jurará el viernes 30 de octubre, a las 19.30, en la Plaza San Martín. Será el primero en la historia del municipio en asumir un tercer período de gobierno, tras obtener el respaldo de las urnas.

Hoy 10:54

La ciudad de Loreto vivirá el próximo viernes 30 de octubre un acontecimiento de profunda trascendencia para su historia institucional y democrática. Por primera vez desde la conformación del municipio, un intendente asumirá un tercer período de gobierno tras haber obtenido el respaldo de la voluntad popular en las urnas. La ceremonia oficial de juramento del profesor Ramón Rosa González tendrá lugar a las 19.30 en el Rincón Cívico de la Plaza San Martín, con una convocatoria abierta a toda la comunidad.

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De cara a esta nueva etapa, el jefe municipal ratificó el rumbo de un modelo de gestión caracterizado por la disciplina económica. González aseguró que una recaudación firme y transparente permitirá destinar recursos genuinos a la ejecución de obras esenciales y al fortalecimiento de áreas prioritarias como salud pública, acción social, atención a la discapacidad, cultura, educación, deporte, juventud y seguridad vial.

«Estoy convencido de que solo un Estado presente, sensible y eficiente puede garantizar una comunidad más justa y solidaria», afirmó el intendente. Además, remarcó que el trabajo territorial y la optimización de los servicios continuarán siendo pilares de la gestión para mantener la cercanía con los vecinos de cada barrio.

La reelección de González otorga a la ceremonia un carácter inédito y apunta a consolidar el crecimiento sostenible de la ciudad mediante la planificación y el arraigo local. «Reafirmo mi compromiso de seguir consolidando todo lo construido y de seguir soñando juntos un Loreto que mire al futuro con esperanza, sin dejar de honrar su historia y su identidad», expresó.

Desde el Departamento Ejecutivo Municipal reiteraron la invitación a todos los vecinos y vecinas a participar de la sesión especial de asunción, reafirmando el valor de la vida democrática y la participación ciudadana como motores del desarrollo loretano.