“El triunfo de Lula no permite anticipar lo que puede pasar en Argentina”

El analista internacional Gabriel Puricelli explicó en Radio Panorama por qué el resultado brasileño no debería leerse como una señal directa sobre el escenario político argentino.

Hoy 10:40

El analista internacional Gabriel Puricelli analizó en diálogo con Radio Panorama el escenario que dejó la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y consideró que el resultado no debe trasladarse de manera automática a la política argentina.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Consultado sobre si la victoria del mandatario brasileño puede anticipar lo que ocurrirá en nuestro país durante 2027, Puricelli fue categórico: “No, de ninguna manera”.

“Los electorados nacionales siguen votando en función de cuestiones eminentemente nacionales”, explicó el especialista, quien remarcó que los factores decisivos para cada elección continúan siendo internos.

Puricelli admitió que el resultado puede tener un impacto emocional entre dirigentes y militantes de distintos espacios argentinos, aunque sostuvo que eso no implica necesariamente un efecto electoral concreto.

“Seguramente va a mejorar los ánimos de los dirigentes opositores en la Argentina”, señaló, al tiempo que destacó que también se observó un fuerte impacto entre sectores de la derecha.

Sin embargo, insistió en que “el impacto que tiene la elección de Brasil en ese sentido es mínimo” cuando se trata de proyectar el desempeño del oficialismo y la oposición en Argentina.

La relación con Milei y el comercio bilateral

Durante la entrevista, Puricelli también se refirió al vínculo entre Lula y el presidente Javier Milei, marcado por fuertes diferencias políticas.

El analista consideró que la tensión podría comenzar a disminuir una vez que Lula asuma su nuevo mandato. “Yo creo que el escenario más probable es que Lula reelecto, relegitimado, opte por dejar atrás este episodio”, sostuvo.

Además, puso el foco en el plano comercial y destacó que el resultado brasileño no debería generar alteraciones importantes en el intercambio con Argentina. “El comercio bilateral va a mantener la normalidad”, afirmó.

Puricelli también destacó especialmente la situación del sector automotor argentino y sostuvo que “tiene que suspirar aliviado con este triunfo de Lula”, debido a las propuestas que había planteado Flávio Bolsonaro durante la campaña.

Finalmente, el especialista consideró que la continuidad de Lula mantiene el peso político de Brasil dentro de la región y ratifica su papel como uno de los principales actores de Sudamérica.