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El papa León XIV confirmó su viaje a la Argentina: “Me llena de alegría regresar a Latinoamérica”

El Vaticano ratificó que el viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú se realizará entre el 6 y el 17 de noviembre. Los médicos confirmaron la buena evolución del Sumo Pontífice y descartaron contraindicaciones para viajar.

Hoy 13:11

El papa León XIV confirmó su esperado regreso a Latinoamérica y ratificó que visitará Uruguay, Argentina y Perú durante noviembre, luego de recibir el aval médico tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido semanas atrás.

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Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, expresó el Sumo Pontífice en un mensaje difundido tras confirmarse oficialmente el viaje.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que la recuperación postoperatoria continúa de manera favorable y que los últimos estudios médicos reflejan un buen estado general de salud.

Según indicó el doctor Luigi Carbone, teniendo en cuenta la evolución clínica, los estudios diagnósticos y los análisis realizados, no existen contraindicaciones que impidan al Papa realizar el viaje apostólico previsto.

De esta manera, el Vaticano confirmó que la gira por Uruguay, Argentina y Perú se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre, de acuerdo con el programa anunciado anteriormente. En el caso de Argentina, la visita está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

León XIV también dejó un mensaje sobre el sentido que tendrá su regreso a la región. “Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”, expresó.

La Santa Sede remarcó además que el Pontífice continúa retomando sus actividades de manera gradual, organizando su agenda en coordinación con el equipo médico y respetando los períodos de descanso necesarios.

La confirmación del viaje despeja así las dudas que habían surgido tras la operación y renueva la expectativa por la llegada de León XIV a la Argentina, uno de los destinos centrales de su próxima gira por Latinoamérica.

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