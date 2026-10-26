Especialista santiagueño analizó el triunfo de Lula y pidió fortalecer los vínculos comerciales

Emilio Sialle dialogó con Radio Panorama sobre el resultado electoral en Brasil, la reacción de los mercados y los vínculos comerciales de la Argentina. También cuestionó el peso de las diferencias ideológicas en las relaciones económicas.

Hoy 13:36

El analista en comercio internacional Emilio Sialle analizó en diálogo con Radio Panorama la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y sus posibles consecuencias económicas para la región. Consideró que la victoria del mandatario respondió, entre otros factores, a una estrategia política efectiva y a las dificultades de la oposición para consolidar la candidatura de Flávio Bolsonaro.

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“Hubo una medida que fue la de reactivar el Plan Familia, aumentándolo en un 30% antes de la elección, no después. Por ende, todo el sector más pobre, que estaba algo enojado, lo votó”, sostuvo. Además, señaló que “la imagen de Flávio Bolsonaro no es la del padre” y consideró que “la planificación de Lula ha sido perfecta”.

Comercio exterior y vínculos internacionales

Al referirse a las relaciones comerciales de Brasil con Estados Unidos, Sialle remarcó que los intercambios económicos no dependen exclusivamente de las afinidades ideológicas.

“Brasil es uno de los países que más soja y carne le vende a Estados Unidos, más allá de la ideología. Si hubiese ganado Bolsonaro, hubiese sido lo mismo”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que Brasil continuará negociando con distintos mercados. También planteó la necesidad de reconstruir la unidad del Mercosur para fortalecer las oportunidades económicas regionales.

“Es una pena que no podamos reconstruir un vínculo económico histórico por una cuestión ideológica”, expresó.

Sobre la política exterior argentina, Sialle cuestionó el alcance de los acuerdos con Estados Unidos. “Con Estados Unidos no se firmó nada, solo se pidió plata prestada que en algún momento hay que devolverla, esté o no Milei”, manifestó.

El especialista también se refirió a la reacción de los mercados financieros tras el resultado electoral brasileño. Según explicó, parte de los movimientos responde a la especulación de corto plazo y a las diferencias ideológicas de los inversores respecto del candidato ganador.

Finalmente, Sialle defendió una estrategia comercial abierta para la Argentina. “Argentina debería negociar con todos, venderle a todos”, afirmó, y planteó que las diferencias políticas no deberían frenar el intercambio comercial.

Para el analista, el país necesita fortalecer su capacidad de generar divisas mediante las exportaciones. “Si no entra la plata, como en cualquier comercio, no vamos a poder mejorar”, concluyó.