Pánico en pleno centro de La Banda: explotó y se incendió un colectivo de la Línea 6

El siniestro ocurrió este lunes al mediodía en Av. Belgrano y Besares. La unidad quedó completamente destruida por las llamas y el tránsito fue interrumpido.

Hoy 14:24

Un colectivo de la Línea 6 explotó y se incendió este lunes al mediodía en pleno centro de La Banda, generando momentos de tensión entre vecinos, comerciantes y automovilistas.

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El episodio ocurrió en la intersección de avenida Belgrano y Besares, donde la unidad, perteneciente a la empresa JMF S.R.L., quedó envuelta en llamas en plena vía pública.

Según los primeros datos, antes del incendio se produjo una explosión de gran magnitud, aunque hasta el momento no pudo establecerse en qué sector del vehículo se originó.

El fuego avanzó rápidamente y consumió por completo el colectivo, además de alcanzar parte de la red de cableado y algunos árboles ubicados en las inmediaciones.

Hasta el lugar acudieron efectivos policiales, personal de Bomberos y Alerta Banda, quienes desplegaron un operativo para sofocar las llamas y asegurar el sector.

Como consecuencia del procedimiento, el tránsito sobre avenida Belgrano quedó totalmente cortado. También se dispuso de manera preventiva la evacuación de vecinos de la cuadra ante el riesgo que representaba el incendio.

Hasta el momento no hay información sobre personas heridas ni sobre las causas exactas que provocaron la explosión y el posterior incendio. Las actuaciones continúan para determinar cómo se originó el siniestro.