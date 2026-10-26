Un joven motociclista fallece en un trágico accidente en San Lucas

Matías Mariscal, un joven de 20 años, perdió la vida en un accidente de tránsito en San Lucas, Jujuy, al colisionar con una camioneta en la intersección de las rutas provinciales N° 1 y 41.

Hoy 14:31

El trágico accidente de tránsito ocurrido en San Lucas, Jujuy, ha dejado consternada a la comunidad tras la muerte de un joven motociclista de 20 años, identificado como Matías Mariscal. El incidente se produjo en el cruce de las rutas provinciales N° 1 y 41, donde el motociclista colisionó con una camioneta, resultando en su fallecimiento instantáneo.

De acuerdo con el informe recibido por el Sistema 911, el accidente ocurrió el pasado viernes alrededor de las 21.30. Las autoridades fueron alertadas y enviaron de inmediato personal del Same al lugar del incidente. Al llegar, los equipos médicos encontraron al joven tendido sobre la cinta asfáltica, constatando que no presentaba signos vitales.

Tras el hallazgo, el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) dispuso el traslado del cuerpo de Mariscal a la morgue del Centro Judicial de San Pedro para la realización de un examen cadavérico. Este procedimiento es estándar en casos de fatalidades viales para determinar las causas exactas de la muerte.

Los efectivos de la Seccional 53° de Rodeíto también arribaron al lugar del accidente, donde observaron los dos vehículos involucrados: una moto de baja cilindrada y una camioneta Toyota Hilux. El conductor de la camioneta relató que se dirigía por la ruta 1 en sentido oeste-este y, al llegar al cruce con la ruta 41, giró para continuar hacia el norte, momento en el que se produjo la colisión con la motocicleta.

El impacto fue devastador, y como resultado, el motociclista fue proyectado de su vehículo, golpeándose fuertemente contra el asfalto. En el lugar también se presentaron agentes de Seguridad Vial, quienes se encargaron de señalizar la escena del accidente y realizaron un control de alcoholemia al conductor de la camioneta, quien dio negativo.

Matías Mariscal, quien residía en la localidad de San Lucas, ha dejado una profunda tristeza en su entorno. Su temprana partida a la edad de 20 años resalta la necesidad de una mayor concienciación sobre la seguridad vial y la responsabilidad al conducir. El otro implicado en el accidente, un hombre de 25 años, es vecino de Santa Clara y se encuentra bajo investigación por las circunstancias del siniestro.