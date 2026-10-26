Lourdes Sánchez y Francisco Liotta llegaron a Buenos Aires: las primeras fotos de la pareja

La bailarina y su pareja arribaron este lunes a Aeroparque y fueron fotografiados juntos. Las imágenes marcaron una nueva aparición pública de la pareja.

Hoy 16:36

A tres semanas de que Lourdes Sánchez confirmara su separación del Chato Prada, la bailarina llegó a Buenos Aires junto a su joven novio, y Ciudad estuvo en Aeroparque.

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Súper acaramelados, Lourdes y Francisco Liotta Hernández intercambiaron miradas cómplices, sonrisas y mimos a la vista de todos en su primera aparición pública oficial para confirmar el romance.

Recién arribados desde Corrientes, se trata del primer viaje de la Presidente del Instituto de Cultura de Corrientes y el empresario hotelero a la capital.

Por estas horas, Lourdes se reencontrará con Valentín, el hijo de 10 años fruto de su relación con el Chato Prada.