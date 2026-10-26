Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 OCT 2026 | 25º
X
Espectaculos

Lourdes Sánchez y Francisco Liotta llegaron a Buenos Aires: las primeras fotos de la pareja

La bailarina y su pareja arribaron este lunes a Aeroparque y fueron fotografiados juntos. Las imágenes marcaron una nueva aparición pública de la pareja.

Hoy 16:36
Lourdes confirma su romance

A tres semanas de que Lourdes Sánchez confirmara su separación del Chato Prada, la bailarina llegó a Buenos Aires junto a su joven novio, y Ciudad estuvo en Aeroparque.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Súper acaramelados, Lourdes y Francisco Liotta Hernández intercambiaron miradas cómplices, sonrisas y mimos a la vista de todos en su primera aparición pública oficial para confirmar el romance.

Recién arribados desde Corrientes, se trata del primer viaje de la Presidente del Instituto de Cultura de Corrientes y el empresario hotelero a la capital.

Por estas horas, Lourdes se reencontrará con Valentín, el hijo de 10 años fruto de su relación con el Chato Prada.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Revisarán la condena a Diego París, denunciado por múltiples situaciones de acoso y abuso sexual
  2. 2. Detuvieron al dueño de una empresa de turismo tras una denuncia por violencia de género
  3. 3. Balón de Oro: a qué hora es la gala y cómo verla en vivo
  4. 4. Entraron a robar a un centro de asistencia a embarazadas y causaron destrozos
  5. 5. Tensión en el barrio Juan Perón: vecinos denuncian amenazas con tumberas a plena luz del día
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT