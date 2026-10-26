Encuentran el cuerpo de Roxana Guiravica en San José de Metán

Roxana Guiravica, de 28 años, fue encontrada sin vida en un descampado de San José de Metán, y la investigación judicial continúa para esclarecer las circunstancias de su muerte.

Hoy 16:37

Roxana Guiravica, una joven de 28 años, fue hallada muerta en un despampado en San José de Metán, ubicado en la provincia de Salta. El cuerpo fue descubierto en un estado avanzado de descomposición, en una zona de monte cercana a un relleno sanitario, lo que ha suscitado una profunda preocupación en la comunidad local. La búsqueda se realizó el pasado sábado por parte de efectivos policiales que participaban en un operativo relacionado con un detenido fugado.

El Ministerio Público Fiscal emitió un comunicado al día siguiente, informando sobre los resultados preliminares de la autopsia realizada en el Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta. Según el informe, la causa de la muerte fue asfixia mecánica por ahorcamiento, y se encontraron lesiones en el cuello que respaldan esta conclusión. Asimismo, se registraron tres cortes superficiales en el antebrazo izquierdo de Guiravica, aunque los peritos determinaron que estas lesiones no eran suficientes para haber causado su fallecimiento.

La Fiscalía ha indicado que las investigaciones están en curso, y se están llevando a cabo diversas diligencias para esclarecer las circunstancias que rodean la muerte de Guiravica. La entrega formal del cuerpo a sus familiares se realizó luego de la identificación, y la hermana de la joven, Cintia Rueda, ha expresado su firme desacuerdo con la hipótesis de un suicidio, afirmando: "No creo que se haya quitado la vida, alguien le hizo algo".

Rueda también reveló que su hermana había estado lidiando con problemas de consumo de drogas y que solía ausentarse durante varios días, lo que complicó la situación de búsqueda. La familia no había denunciado su desaparición, ya que estas ausencias eran consideradas habituales. La preocupación por las condiciones en las que se encontró el cuerpo ha generado indignación y llamados a una investigación exhaustiva.

Durante el operativo de búsqueda, los efectivos de la División Caballería estaban en una zona de monte cercana al basural, buscando al detenido que había escapado de la Comisaría de El Galpón, cuando realizaron el hallazgo del cuerpo de Guiravica. Posteriormente, se notificó a las autoridades judiciales, y el fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, asumió la intervención del caso, ordenando la realización de tareas de Criminalística y del CIF.

La normativa provincial establece que se deben llevar a cabo medidas para descartar la posible intervención de terceros en muertes con circunstancias inciertas. A pesar de que la autopsia ha determinado la causa física de la muerte, aún quedan muchas preguntas sin respuesta sobre cómo ocurrieron los hechos. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente ninguna conexión entre el detenido fugado y el caso de Roxana Guiravica.