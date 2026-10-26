La intendente Fuentes recibió en el salón de acuerdos a la comisión directiva del Club Quimsa

La jefa comunal y los representantes de la institución dialogaron sobre el crecimiento del club, el acompañamiento municipal y el deporte como herramienta de integración e inclusión social.

Hoy 21:39

La intendente, Ing. Norma Fuentes, mantuvo una reunión con la comisión directiva del Club Quimsa, encabezada por su presidente, Gerardo Montenegro, con quienes dialogó sobre el trabajo que desarrolla la institución, su crecimiento y la importancia del deporte como herramienta de integración, inclusión y desarrollo comunitario.

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También participaron del encuentro Matías Gentilini, Nicolás Montenegro, Miguel Domínguez, Mario Nazer, Nora Montenegro, Marcela Gigli, Saúl Juárez, Diego Logripo, Alfredo Palacios y Alejandro Esperguin. Además, estuvo presente el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón.

Montenegro reconoció el acompañamiento del municipio a la institución y destacó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto para seguir impulsando iniciativas que contribuyan al desarrollo deportivo y social de la ciudad.

Por su parte, la jefa comunal subrayó el valor del deporte como espacio de encuentro y formación para los jóvenes, y ratificó que el municipio lleva adelante una política pública de acompañamiento a las instituciones y a deportistas, en el mismo sentido que el Gobierno provincial.