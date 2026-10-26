La intendente Fuentes recibió en el salón de acuerdos a la comisión directiva del Club Quimsa

La jefa comunal y los representantes de la institución dialogaron sobre el crecimiento del club, el acompañamiento municipal y el deporte como herramienta de integración e inclusión social.
La intendente, Ing. Norma Fuentes, mantuvo una reunión con la comisión directiva del Club Quimsa, encabezada por su presidente, Gerardo Montenegro, con quienes dialogó sobre el trabajo que desarrolla la institución, su crecimiento y la importancia del deporte como herramienta de integración, inclusión y desarrollo comunitario.
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También participaron del encuentro Matías Gentilini, Nicolás Montenegro, Miguel Domínguez, Mario Nazer, Nora Montenegro, Marcela Gigli, Saúl Juárez, Diego Logripo, Alfredo Palacios y Alejandro Esperguin. Además, estuvo presente el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón.
Montenegro reconoció el acompañamiento del municipio a la institución y destacó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto para seguir impulsando iniciativas que contribuyan al desarrollo deportivo y social de la ciudad.
Por su parte, la jefa comunal subrayó el valor del deporte como espacio de encuentro y formación para los jóvenes, y ratificó que el municipio lleva adelante una política pública de acompañamiento a las instituciones y a deportistas, en el mismo sentido que el Gobierno provincial.