Quimsa distinguió a la intendente Norma Fuentes

La dirigencia de la Fusión le entregó una placa alegórica y camisetas oficiales en reconocimiento al acompañamiento institucional y personal brindado al club durante su gestión.

Hoy 16:39

La Comisión Directiva de la Asociación Atlética Quimsa, encabezada por su presidente Gerardo Montenegro, visitó este mediodía a la intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, con el objetivo de entregarle un especial reconocimiento por el acompañamiento institucional y personal brindado a la entidad deportiva a lo largo de su gestión.

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Durante el encuentro, las autoridades del club expresaron su gratitud por el respaldo otorgado a las diferentes categorías y disciplinas que integran la institución. Además de reconocer su labor como funcionaria, destacaron de manera afectuosa su rol como simpatizante y ferviente hincha del básquet de Quimsa y de la provincia. Como muestra de afecto y recordatorio de esta labor compartida, la comitiva le hizo entrega de una placa alegórica y de las camisetas oficiales del club en sus distintas versiones.

Al hacer uso de la palabra, Gerardo Montenegro remarcó el constante acompañamiento recibido desde el municipio capitalino en las competencias más trascendentes que debió afrontar la "Fusión". En ese sentido, el titular de Quimsa subrayó que, así como en muchas oportunidades han acudido a la Intendencia a solicitar apoyo, en esta ocasión consideraron fundamental acercarse para agradecer el respaldo brindado y desearle el mayor de los éxitos en la etapa que iniciará tras la finalización de su mandato al frente del municipio. Asimismo, ponderó el compromiso de Fuentes tanto desde la gestión pública como desde su presencia en las tribunas alentando al equipo.

Por su parte, la intendente Norma Fuentes manifestó su emoción ante la visita y agradeció el gesto de la dirigencia: "Me llena de orgullo que estén aquí, la verdad que es una sorpresa muy agradable y muy linda. Es muy importante para mí haber podido contribuir a lo que hoy es Quimsa, a todos los títulos conseguidos y a lo que significa tanto para el básquet de Santiago del Estero como del país".

En esa línea, la jefa comunal valoró el trabajo de la dirigencia del club y enmarcó el respaldo institucional dentro de una política pública integral: "Desde el municipio hemos tratado de apoyar al deporte, no solo al básquet y no solo a Quimsa, sino a todas las instituciones deportivas de la ciudad, en consonancia con la política que lleva adelante el gobierno provincial".

Finalmente, la intendente concluyó destacando el valor afectivo de la reunión: "Es muy gratificante para mí que, en el final de mi mandato, me pueda ir recibiendo este tipo de afecto y de sorpresas".