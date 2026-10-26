Messi posó con la camiseta de Boca junto a Blas Giunta y revolucionó las redes sociales

El capitán de la Selección Argentina compartió un encuentro con el histórico referente xeneize durante la Messi Cup, el torneo juvenil que se desarrolla en Miami. La imagen con la camiseta azul y oro no tardó en llamar la atención de los hinchas.

Hoy 17:51

Lionel Messi y Blas Giunta protagonizaron una de las imágenes más llamativas de la Messi Cup 2026. El astro argentino y el histórico exfutbolista de Boca Juniors coincidieron en el certamen internacional juvenil que se disputa en Miami y compartieron una fotografía con la camiseta azul y oro como protagonista.

La postal reunió a dos nombres muy queridos por los hinchas del fútbol argentino: el capitán de la Selección Argentina, considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, y Giunta, símbolo de la historia de Boca por su entrega y personalidad dentro de la cancha.

Messi apareció sosteniendo una camiseta de Boca, en una imagen que rápidamente despertó repercusiones entre los simpatizantes xeneizes y volvió a vincular al rosarino con los colores del club de La Ribera.

El encuentro se produjo durante la Messi Cup en Miami

La fotografía se dio en el marco de la segunda edición de la Messi Cup, una competencia internacional destinada a futbolistas de la categoría Sub-16, que reúne a 16 equipos de diferentes partes del mundo y se desarrolla entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre.

Entre los participantes se encuentran Boca, River y Newell's, que representan al fútbol argentino frente a instituciones internacionales como Barcelona, Manchester City, Chelsea, Arsenal e Inter Miami.

El capitán argentino participa activamente de las actividades del certamen que lleva su nombre. Durante la inauguración, estuvo presente junto a los jóvenes futbolistas y les dedicó un mensaje en el que destacó la importancia de disfrutar de la experiencia, competir y compartir momentos con jugadores de diferentes países.

En lo deportivo, los juveniles de Boca comenzaron su participación con una contundente victoria por 3-0 frente al Manchester City, mientras que en su segunda presentación tenían previsto enfrentar al UE Cornellà de España.

Una foto que ilusionó a los hinchas de Boca

Más allá de lo deportivo, la imagen de Messi junto a Giunta y la camiseta xeneize se convirtió en uno de los momentos destacados del evento.

El encuentro tuvo un significado especial por la trayectoria de ambos protagonistas. Mientras Messi construyó una carrera histórica en Barcelona, Paris Saint-Germain e Inter Miami, además de consagrarse campeón del mundo con Argentina, Giunta dejó una huella imborrable en Boca, donde se convirtió en uno de los referentes más identificados con el sentimiento del hincha.

La fotografía dejó una postal especial para los simpatizantes de Boca, que pudieron ver al máximo ídolo de la Selección Argentina compartiendo un momento con uno de los históricos representantes del club, en una jornada dedicada al desarrollo de las futuras promesas del fútbol mundial.