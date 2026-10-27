Riquelme calentó la previa del Superclásico y lanzó una frase picante sobre los árbitros

A menos de una semana del duelo entre Boca y River, el presidente del Xeneize respondió a las críticas por los arbitrajes y dejó una contundente reflexión: "Es más fácil culpar a un árbitro".

Hoy 00:12

La previa del Superclásico entre Boca y River comenzó a levantar temperatura y Juan Román Riquelme sumó un nuevo capítulo a la polémica por los arbitrajes en el fútbol argentino. A menos de una semana del encuentro que se disputará en La Bombonera, el presidente xeneize salió en defensa de los jueces y dejó una frase que no pasó inadvertida.

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"Es más fácil culpar a un árbitro", expresó Riquelme, en medio de la preocupación que existe en River por algunas decisiones arbitrales que perjudicaron al equipo en sus últimas presentaciones. El dirigente también aseguró que "en el fútbol gana el que mejor juega", dejando en claro su postura frente a las controversias.

Las declaraciones llegaron en un contexto de creciente malestar en el Millonario. Su presidente, Stefano Di Carlo, había cuestionado públicamente el desempeño de los árbitros meses atrás, mientras que recientes fallos arbitrales volvieron a generar preocupación en el club de Núñez.

En contraposición, Riquelme eligió respaldar a los encargados de impartir justicia y puso el foco en el rendimiento futbolístico como principal factor para determinar los resultados.

De esta manera, el Superclásico ya comenzó a jugarse fuera de la cancha, con declaraciones cruzadas y un clima de expectativa cada vez mayor antes del enfrentamiento entre los dos equipos más populares del fútbol argentino.