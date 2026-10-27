Anual 2026: cómo está la clasificación a la Libertadores y Sudamericana 2027

Con apenas dos fechas por delante en la fase regular del Torneo Clausura, cada punto resulta fundamental en la lucha por los boletos internacionales.

Hoy 00:33

La temporada 2026 del fútbol argentino se acerca a su etapa decisiva y la tabla anual comienza a definir a los equipos que disputarán la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2027. Con apenas dos fechas por delante en la fase regular del Torneo Clausura, cada punto resulta fundamental en la lucha por los boletos internacionales.

Boca se mantiene como líder de la tabla acumulada, mientras que Rosario Central y Argentinos Juniors aparecen entre sus principales perseguidores. La pelea promete mantenerse abierta hasta el cierre del campeonato, con varios clubes intentando meterse en los puestos de clasificación.

Uno de los equipos que ya tiene asegurada su participación en la próxima Copa Libertadores es Belgrano de Córdoba, que consiguió su boleto a la fase de grupos al consagrarse campeón del Torneo Apertura 2026 tras vencer a River en la final.

¿Cómo se reparten los cupos para la Copa Libertadores 2027?

Argentina contará con seis plazas de clasificación a través de las siguientes vías:

Belgrano , campeón del Torneo Apertura 2026, ingresará a la fase de grupos.

, campeón del Torneo Apertura 2026, ingresará a la fase de grupos. El campeón del Torneo Clausura 2026 accederá directamente a la fase de grupos.

accederá directamente a la fase de grupos. El campeón de la Copa Argentina 2026 también tendrá su lugar en la fase de grupos.

también tendrá su lugar en la fase de grupos. El primero y el segundo de la tabla anual obtendrán boletos directos a la fase de grupos.

obtendrán boletos directos a la fase de grupos. El tercero de la tabla anual deberá disputar la segunda fase previa del certamen.

En caso de que alguno de los campeones también consiga clasificarse mediante la tabla anual, su plaza será reasignada al siguiente equipo mejor ubicado.

¿Qué equipos jugarán la Copa Sudamericana 2027?

La clasificación al segundo torneo continental también dependerá de la tabla acumulada. En principio, los equipos que finalicen entre el cuarto y el noveno puesto obtendrán los seis boletos disponibles.

Sin embargo, esas posiciones podrían modificarse si se liberan plazas para la Copa Libertadores, ya que los cupos internacionales se redistribuirán según el orden de la clasificación general.

La tabla anual se confecciona con los puntos obtenidos durante las 16 fechas de la fase regular del Apertura y las 16 del Clausura, sin contabilizar los encuentros correspondientes a los playoffs.

Además de determinar gran parte de los clasificados a las copas, el equipo que finalice primero en la tabla anual será reconocido como Campeón de Liga 2026, por lo que la definición tendrá un atractivo adicional.

Con Boca al frente y varios perseguidores al acecho, las últimas dos fechas del Clausura serán determinantes para definir el futuro internacional de los clubes argentinos.