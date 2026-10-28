Por qué Flávio Bolsonaro se fue de Brasil y cuáles son las causas judiciales que lo complican

El excandidato presidencial dejó Brasil rumbo a Estados Unidos junto a su familia, mientras su situación judicial genera cada vez más interrogantes y mantiene la atención puesta en los próximos pasos de la Justicia brasileña.

Hoy 07:49

La salida de Flávio Bolsonaro de Brasil rumbo a Estados Unidos abrió un nuevo capítulo político y judicial tras su derrota frente a Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial. El senador abandonó el país pese a que el Supremo Tribunal Federal le había ordenado entregar sus pasaportes y no salir del territorio brasileño en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Estados Unidos confirmó que Bolsonaro y su familia recibirán visas y podrán ingresar al país, mientras el presidente Donald Trump expresó públicamente su disposición a concederle asilo si lo solicitara. Hasta el momento, la salida de Brasil se produce en medio de una creciente presión judicial y con varias investigaciones abiertas.

El vínculo con Willer Tomaz

Uno de los expedientes más delicados investiga la relación de Flávio Bolsonaro con el abogado Willer Tomaz, quien también está bajo la lupa por movimientos financieros vinculados a empresas, plataformas de apuestas y sociedades en el exterior.

La Policía Federal detectó que Bolsonaro tenía acceso como “usuario master” a una cuenta bancaria de Alcazar Holding, una empresa ligada a Tomaz radicada en Madeira. Según los investigadores, ese nivel de acceso podría ser relevante para determinar si existió una participación económica o societaria no declarada.

También fueron encontrados en dispositivos del abogado fotos, documentos personales y registros de reuniones y encuentros con Flávio, además de comunicaciones mediante una aplicación que elimina los mensajes después de ser visualizados. Ambos niegan irregularidades y sostienen que su relación es de amistad.

Fue precisamente en el marco de esta investigación que el ministro Alexandre de Moraes dispuso que el senador entregara sus pasaportes y le prohibió salir del país. Su posterior partida hacia Estados Unidos podría derivar ahora en nuevas decisiones judiciales.

Los fondos para una película sobre Jair Bolsonaro

Flávio también está formalmente investigado por el financiamiento de “Dark Horse”, una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

La causa analiza negociaciones con Daniel Vorcaro, exdueño del Banco Master, para conseguir recursos destinados a la producción. Documentación de la Policía Federal señala que Flávio habría actuado como interlocutor directo en gestiones por al menos 24 millones de dólares.

En ese expediente se investigan posibles delitos de corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas. Bolsonaro negó haber cometido irregularidades y sostuvo que el proyecto cinematográfico fue financiado mediante aportes privados legales.

La causa por sus acusaciones contra Lula

El tercer frente surgió a partir de declaraciones realizadas por Bolsonaro contra Lula da Silva, a quien vinculó públicamente con delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero.

La investigación fue autorizada por el Supremo Tribunal Federal y la Policía Federal concluyó que existían elementos para considerar que Flávio había atribuido falsamente delitos al mandatario brasileño. La defensa rechazó esa interpretación y sostuvo que las expresiones estaban amparadas por la libertad de expresión.

Así, mientras crecen los interrogantes por su salida hacia Estados Unidos, Flávio Bolsonaro mantiene abiertos distintos frentes judiciales en Brasil. Su partida, además, se produjo luego de una orden concreta que le impedía abandonar el país, por lo que la Justicia deberá definir ahora si adopta nuevas medidas contra el excandidato presidencial.