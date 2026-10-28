Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 OCT 2026 | 18º
X
Mundo

Trump respaldó a Bolsonaro y su familia: “Creo que son buenas personas”

El presidente de Estados Unidos dijo que estaría de acuerdo con la llegada de Flávio al país norteamericano y volvió a cuestionar el desarrollo de las elecciones en Brasil.

Hoy 08:00
Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la situación de Flávio Bolsonaro y expresó un respaldo directo tanto al excandidato brasileño como a su familia. “Yo lo aprobaría. Creo que son buenas personas”, afirmó al ser consultado sobre la posibilidad de que el senador llegue a Estados Unidos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las declaraciones fueron realizadas ante la prensa tras arribar a la Base Conjunta Andrews, luego de una visita a Texas.

Trump también volvió a cuestionar el proceso electoral de Brasil y sostuvo: “Las elecciones fueron muy extrañas y me parecieron terribles”. En ese sentido, agregó: “Conozco a Lula, conozco un poco a Flávio y muy bien al padre, quien fue tratado muy mal. Eso es Brasil. Es un país diferente”.

Al referirse específicamente al triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva frente a Bolsonaro en el balotaje, el mandatario estadounidense volvió a expresar reparos sobre la forma en que se desarrolló la elección.

La elección fue realmente extraña y creo que fue terrible. El resultado final está bien, pero la forma en que llegaron a ese resultado final fue terrible”, señaló.

Las palabras de Trump se conocieron en medio de la fuerte repercusión internacional por la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil y por la situación judicial que enfrenta en su país.

TEMAS Donald Trump Estados Unidos Flávio Bolsonaro
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Femicidio en Clodomira: surgen nuevos datos del crimen y buscan al sospechoso en Huyamampa
  2. 2. Denunciaron a un hombre de 77 años tras encontrarlo con una menor en un auto
  3. 3. Investigan a un policía acusado de golpear a su pareja embarazada de diez semanas
  4. 4. El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 28 de octubre: máxima de 25°C y cielo mayormente nublado
  5. 5. Claudio Fantini en LO: “La remontada de Lula no tiene antecedentes en la historia de Brasil”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT