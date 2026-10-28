Clima incierto en Termas de Río Hondo: lluvias y temperaturas amenas para hoy Miércoles 28 de octubre de 2026

Hoy, los termenses experimentarán un clima variable con lluvias intermitentes y temperaturas agradables. El pronóstico anticipa días de condiciones similares en los próximos días.

Hoy 08:01

En Termas de Río Hondo, los termenses se despiertan hoy con un clima marcado por lluvias irregulares en las cercanías. La temperatura actual es de 16.9 °C, con una sensación térmica algo más elevada, alcanzando los 18.1 °C. La humedad se mantiene alta, en un 84%, lo que contribuye a una sensación de frescura en el ambiente.

Para el día de hoy, se espera que el cielo esté cubierto, con una temperatura mínima de 16.5 °C y una máxima que podría llegar a los 21.9 °C. Esta variedad en las condiciones climáticas es típica para esta época del año, cuando los termenses suelen experimentar un clima más cambiante.

El pronóstico para mañana indica que las lluvias irregulares continuarán en las cercanías. Las temperaturas oscilarán entre los 16.1 °C y 22.8 °C, lo que sugiere que los termenses deberán estar preparados para un día similar al de hoy, con la posibilidad de precipitación.

Si bien la lluvia puede ser un inconveniente, es importante recordar que también trae alivio a las altas temperaturas que suelen caracterizar a la región. Este fin de semana, las condiciones mejorarán notablemente, ya que se anticipa un día soleado para el viernes, con temperaturas que alcanzarán los 26.3 °C.

En resumen, el clima en Termas de Río Hondo presenta una tendencia a la inestabilidad. Para hoy Miércoles 28 de octubre de 2026, se prevé un día cubierto, con mínimas de 16.5 °C y máximas de 21.9 °C. Mañana, las lluvias seguirán en las cercanías, mientras que el viernes se espera un día soleado con temperaturas más cálidas.

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