La Banda se prepara para un clima cubierto y templado: pronóstico para hoy Miércoles 28 de octubre de 2026

Hoy en La Banda, los bandeños experimentarán un clima cubierto con temperaturas agradables. El pronóstico indica que las condiciones se mantendrán similares en los próximos días.

Hoy 08:11

En La Banda, el clima actual se presenta cubierto, con una temperatura de 16.6 °C y una sensación térmica de 14.8 °C. Los bandeños deben prepararse para un día donde la nubosidad será la característica principal.

La humedad se sitúa en un 61%, lo que contribuye a una sensación de frescura en el ambiente, mientras que el viento sopla a 8.3 km/h desde el este-sureste. Estos factores climáticos generan un contexto ideal para actividades al aire libre, pero con la precaución de la inminente lluvia.

Para el día de hoy, se pronostica una temperatura mínima de 16.3 °C y una máxima que alcanzará los 25.3 °C. Los bandeños podrán disfrutar de un ambiente templado, aunque es recomendable llevar abrigo para la mañana y la noche.

El pronóstico para mañana, 29 de octubre, indica que el clima seguirá cubierto, con mínimas de 18.2 °C y máximas de 24.3 °C. Las condiciones se mantendrán estables, lo que podría ser un alivio para aquellos que prefieren un clima menos caluroso.

Finalmente, el día 30 de octubre traerá un cambio notable, ya que se espera un clima soleado con mínimas de 16 °C y máximas de 31.7 °C. Este giro en el clima podría marcar el comienzo de un periodo más cálido para La Banda.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.