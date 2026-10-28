EN VIVO I Atlético Tucumán y Platense se juegan el pase a la final de la Copa Argentina

El Decano y el Calamar se enfrentarán este miércoles en Salta por un lugar en la definición del certamen. Ambos equipos buscarán dar un paso histórico y mantener viva la ilusión de conquistar el título.
Atlético Tucumán y Platense protagonizarán este miércoles un duelo decisivo por las semifinales de la Copa Argentina 2026. El encuentro comenzará a las 21.15 en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, donde ambos conjuntos buscarán conseguir el boleto a la gran final del torneo nacional.
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