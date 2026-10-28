Joven de 27 años herido en ataque con cuchillo en Catamarca

Un joven de 27 años fue herido con un cuchillo en un violento episodio en Catamarca, lo que llevó a la detención de dos hermanos como sospechosos del ataque.

Hoy 15:19

En un alarmante hecho de violencia urbana ocurrido en la ciudad de Catamarca, un joven de 27 años, identificado como Navarro, fue víctima de un ataque con un cuchillo que lo dejó gravemente herido. El incidente se produjo en las inmediaciones de una plaza en el barrio Parque Norte, donde, a las 22:00 horas, se desató una discusión entre Navarro y dos hermanos, una mujer y un hombre de apellido Ibáñez, de 26 y 29 años respectivamente.

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Según los reportes de la prensa local, la disputa inicial entre los tres involucrados escaló rápidamente hacia la violencia. En medio de la acalorada discusión, la mujer Ibáñez sacó un arma blanca y agredió a Navarro, asestándole una estocada en la cabeza. Afortunadamente, el mango del cuchillo se rompió, lo que impidió que la hoja penetrara en su totalidad, evitando lesiones en áreas vitales.

A pesar de la gravedad del ataque, la situación no cesó. Cuando Navarro intentó alejarse para proteger su integridad física, el hermano de la agresora lo interceptó y lo golpeó con un trozo de madera. Como resultado de esta segunda agresión, Navarro sufrió múltiples contusiones en varias partes de su cuerpo, lo que incrementó la gravedad de su estado.

Con una hemorragia significativa, Navarro logró llegar a la casa de su tía, donde se desmayó. Su familiar, al percatarse de su estado crítico, brindó los primeros auxilios y pidió asistencia médica. Posteriormente, una ambulancia del SAME trasladó al herido al Hospital San Juan Bautista, donde actualmente permanece bajo observación médica con un pronóstico de recuperación favorable.

Las autoridades policiales, tras recibir la alerta del ataque, iniciaron un operativo para localizar a los sospechosos. Gracias a las descripciones proporcionadas por testigos del suceso, la policía logró arrestar a los hermanos Ibáñez. Ambos están detenidos y a disposición de la justicia, enfrentando cargos de averiguación del hecho mientras se investiga el origen de la riña.

Este episodio resalta una preocupante tendencia de violencia en espacios públicos, lo que plantea serias cuestiones sobre la seguridad ciudadana en Catamarca y la necesidad de medidas preventivas. La comunidad local espera que las autoridades actúen con rapidez para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de los ciudadanos.