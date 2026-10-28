Boca recibió una gran noticia de Scaloni antes de la semifinal de la Copa Argentina

El entrenador de la Selección Argentina decidió no convocar a Milton Delgado y Leonel Flores para los amistosos de noviembre. De esta manera, Rodolfo Arruabarrena podrá contar con ambos futbolistas para enfrentar a Banfield en un duelo decisivo.

Hoy 17:54

Boca Juniors recibió una noticia alentadora en medio de un calendario cargado de compromisos decisivos. Lionel Scaloni resolvió no convocar a Milton Delgado y Leonel Flores para los próximos amistosos de la Selección Argentina, por lo que ambos jugadores estarán disponibles para disputar la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield, programada para el 14 de noviembre.

Los dos juveniles del Xeneize estaban en los planes del cuerpo técnico de la Albiceleste para los encuentros frente a Uruguay, el 13 de noviembre, y Costa Rica, el 17. Sin embargo, finalmente se decidió dejarlos a disposición del club, que afrontará una seguidilla de partidos fundamentales en la recta final de la temporada.

La determinación representa un alivio para Rodolfo Arruabarrena, quien podrá mantener a dos futbolistas importantes dentro de su estructura titular para intentar conseguir el pase a la final del certamen nacional.

Dos jugadores importantes para Arruabarrena

Milton Delgado se consolidó como una pieza fundamental en el mediocampo de Boca. Su capacidad para recuperar la pelota, distribuir el juego y aportar equilibrio lo convirtió en una de las alternativas preferidas del entrenador.

En caso de haber sido convocado, el cuerpo técnico tenía como posibles reemplazantes a Tomás Belmonte y Rodrigo Battaglia, aunque su ausencia habría significado una modificación importante en el funcionamiento del equipo.

Por su parte, Leonel Flores se transformó en una de las principales opciones ofensivas del Xeneize, especialmente por su velocidad y desequilibrio. Su importancia creció después de la lesión de Tomás Aranda, que redujo las variantes disponibles en ataque.

De todas maneras, Arruabarrena también cuenta con Alan Velasco y Sebastián Villa como alternativas para ocupar posiciones ofensivas.

Boca podría perder a Montero y Merentiel ante Banfield

A pesar de la buena noticia, Boca todavía podría sufrir dos bajas importantes para la semifinal de la Copa Argentina.

El arquero Álvaro Montero tiene grandes posibilidades de ser convocado por la Selección de Colombia, mientras que Miguel Merentiel figura entre los futbolistas reservados por Uruguay, aunque su presencia en la lista definitiva todavía no está confirmada.

En caso de concretarse ambas citaciones, el entrenador deberá buscar alternativas para reemplazarlos en el encuentro frente a Banfield.

El exigente calendario que tendrá Boca en noviembre

El Xeneize afrontará semanas determinantes, con partidos importantes en tres competencias y la posibilidad de cerrar el año con nuevos títulos.

1 de noviembre: Boca vs. River, por la fecha 15 del Torneo Clausura.

Boca vs. River, por la fecha 15 del Torneo Clausura. 8 de noviembre: Boca vs. Defensa y Justicia, por la fecha 16 del Torneo Clausura.

Boca vs. Defensa y Justicia, por la fecha 16 del Torneo Clausura. 14 de noviembre: Boca vs. Banfield, por las semifinales de la Copa Argentina.

Boca vs. Banfield, por las semifinales de la Copa Argentina. 21 de noviembre: Boca vs. Atlético Mineiro, por la final de la Copa Sudamericana.

Boca vs. Atlético Mineiro, por la final de la Copa Sudamericana. 25 o 26 de noviembre: octavos de final del Torneo Clausura, con rival a confirmar.

Debido a su participación en la final de la Copa Sudamericana, Boca tendrá que postergar su encuentro correspondiente a los octavos de final del Clausura.

En este contexto, la decisión de Scaloni de no citar a Delgado y Flores representa una ventaja para Arruabarrena, que podrá contar con ambos jugadores para uno de los partidos más importantes del cierre de la temporada.