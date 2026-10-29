Santiago del Estero se ubica entre las provincias con menor deuda corriente del país

La provincia ocupa el segundo lugar entre las jurisdicciones con menor deuda corriente. Además, redujo sus compromisos un 17,5% en pesos, descontada la inflación, y no registra deudas con organismos nacionales, bancos ni entidades internacionales.

Hoy 12:36

Santiago del Estero se posiciona como la segunda provincia argentina con menor deuda corriente, de acuerdo con información atribuida a la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, el Banco Central (BCRA) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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La deuda corriente comprende obligaciones vinculadas al funcionamiento cotidiano del Estado, como sueldos, contratistas, retenciones, transferencias y pagos a proveedores.

Según los datos difundidos, la provincia logró reducir su deuda corriente un 17,5% en pesos, una vez descontado el efecto de la inflación. Medida en dólares, la disminución fue del 5,1%.

Otro de los aspectos destacados es que Santiago del Estero no registra deudas con organismos nacionales, entidades bancarias ni organismos internacionales, de acuerdo con la información presentada.

Estos indicadores reflejan la situación de las cuentas públicas provinciales en materia de obligaciones corrientes y endeudamiento. La información difundida atribuye los datos a fuentes oficiales nacionales, aunque no precisa el período exacto al que corresponden las cifras.