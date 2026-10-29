Murió una leyenda de la aviación argentina, Carlos Rinke, un piloto que golpeó a la flota británica en la Guerra de Malvinas

Tenía 70 años. Esperaba un trasplante de médula. Fue el mítico “numeral de hierro” que protagonizó algunas de las misiones más emblemáticas de 1982.

Hoy 12:54

Ayer, miércoles 28 de octubre, murió un héroe de la patria. En su córdoba natal falleció el comodoro Carlos Alfredo Rinke, una leyenda de la aviación argentina. Fue un Halcón de Malvinas que participó en seis misiones de combate.

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Tenía 70 años. Esperaba un trasplante de médula. Fue el mítico “numeral de hierro” que protagonizó algunas de las misiones más emblemáticas de 1982.

Fue su compañero, el hoy comodoro (RE) Pablo Carballo, quien lo apodó “Numeral de Hierro”. Así lo explicó Rinke: “El numeral es la posición en las escuadrillas; hay un guía adelante y el numeral va acompañando. El apodo surgió porque yo era muy efectivo, participé en todas las misiones que me tocaron y regresé de cada una” .

Voló los cazabombarderos A-4B Skyhawk del Grupo 5 de Caza y participó en operaciones contra la flota británica, entre ellas los ataques a las fragatas HMS Antelope (el buque sufrió graves daños y se hundió al día siguiente) y HMS Broadsword (en el mismo operativo otros pilotos argentinos alcanzaron al destructor HMS Coventry, que terminó hundiéndose) y al buque logístico RFA Sir Galahad (hundido el 8 de junio).

Pilotos de la escuadrilla Dogo perteneciente al Escuadrón I del Grupo 5 de Caza que realizó el ataque en Bahía Agradable. De izquierda a derecha: capitán Pablo Carballo, alférez Leonardo Carmona, primer teniente Carlos Cachón y teniente Carlos Rinke.

A propósito del ataque al HMS Broadsword, destacó: “El éxito de la misión es que salimos cuatro aviones y volvimos los cuatro”.

Tras la guerra, Rinke siguió su carrera en la Fuerza Aérea. Y si bien mantuvo un perfil bajísimo, en cada entrevista destacó el rol de los caídos y los veteranos: “No se puede salir de ahí. Es un pacto de sangre. Salir con un compañero y volver sin él… eso no se olvida. Podría haber sido cualquiera de nosotros. Era cuestión de segundos, de suerte”, decía.

Imagen lograda desde la fragata Broadsword en el momento de ser atacada por el capitán Pablo Carballo y teniente Carlos Alfredo Rinke. Se aprecian los disparos dirigidos a los Skyhawk en su aproximación al buque enemigo. Una de las bombas lanzadas golpeó la cubierta de vuelo del Broadsword pero no explotó, causando averías a la estructura y al helicóptero del buque, un Westland Lynx

Sin proponérselo, dejó algunos de los registros más impactantes de la guerra. Como la foto volando su A4-B al ras del mar junto al capitán Carballo. O la grabación del contacto de radio entre los pilotos argentinos, el 25 de junio, en pleno ataque a la flota inglesa.

Carlos Rinke estaba casado con María Gabriela Fierro, tenía cinco hijos y 12 nietos.