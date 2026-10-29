Día Mundial de la Prevención del ACV: "Cada cuatro minutos hay una persona que lo sufre en Argentina"

El neurólogo Diego Pavón advirtió que el accidente cerebrovascular es una de las principales causas de discapacidad en adultos y remarcó la importancia de reconocer las señales de alarma, controlar los factores de riesgo y buscar atención médica inmediata.

Hoy 13:35

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Accidente Cerebrovascular (ACV), el neurólogo Diego Pavón dialogó con Radio Panorama y destacó la importancia de reconocer los síntomas, actuar con rapidez y controlar los factores de riesgo para reducir las consecuencias de esta emergencia médica.

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"Es la primera causa de discapacidad en las personas mayores. Cada cuatro minutos hay una persona que sufre un ACV en Argentina, por lo que es un tema que hay que tener bien presente", señaló el especialista.

Cuáles son los síntomas que deben alertarnos

Pavón explicó que un ACV es un cuadro neurológico de aparición súbita que se produce cuando se interrumpe la llegada de sangre al cerebro. En ese sentido, subrayó que identificar las señales de alarma permite buscar asistencia médica sin perder tiempo.

"Así como cuando me duele el pecho pensamos en algún problema en el corazón, hay síntomas que nos deben poner en alerta", sostuvo.

Entre las principales señales mencionó la desviación del rostro, la dificultad para mover una parte del cuerpo, los problemas para comprender o expresar lo que se quiere decir, la pérdida del equilibrio y un dolor de cabeza de aparición súbita y de máxima intensidad.

"Son los grupos cardinales de síntomas a considerar y una atención rápida puede cambiar el pronóstico de este problema", remarcó el neurólogo.

Ante la aparición repentina de alguno de estos signos, es fundamental solicitar asistencia médica de emergencia, incluso si los síntomas desaparecen al poco tiempo.

Hipertensión, diabetes y sedentarismo: los factores de riesgo

Durante la entrevista, el especialista también hizo hincapié en la importancia de prevenir y controlar las condiciones que aumentan las probabilidades de sufrir un ACV.

Entre los principales factores de riesgo mencionó la hipertensión arterial, la diabetes, el sedentarismo, el colesterol elevado y el tabaquismo.

En particular, advirtió sobre la hipertensión, una condición frecuente entre las personas que sufren accidentes cerebrovasculares y que puede pasar inadvertida durante años.

"La mitad de la gente no sabe que tiene hipertensión porque no tiene síntomas, y quienes la tienen no se tratan o no lo hacen correctamente", señaló.

Por eso, los controles médicos periódicos y el seguimiento adecuado de enfermedades crónicas son herramientas fundamentales para reducir los riesgos. A esto se suman hábitos saludables, como realizar actividad física, evitar el tabaco y mantener controlados los niveles de presión arterial, glucosa y colesterol.

Los avances en el tratamiento del ACV

Pavón también se refirió a los avances de la medicina para tratar los accidentes cerebrovasculares. Explicó que existen procedimientos y tratamientos farmacológicos que pueden utilizarse según el tipo de ACV, el estado del paciente y el tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas.

Entre las alternativas se encuentran determinados medicamentos para disolver coágulos y procedimientos endovasculares, como la trombectomía, que permite extraerlos mediante un catéter.

Además, mencionó un avance tecnológico reciente: la utilización de un sistema robótico guiado a distancia para intervenir sobre un coágulo.

El especialista destacó que la investigación científica y el desarrollo de nuevas tecnologías buscan mejorar las posibilidades de tratamiento y reducir las consecuencias de esta enfermedad.

Sin embargo, insistió en que la rapidez de la atención sigue siendo determinante. Reconocer los síntomas y acudir de inmediato a un servicio de emergencias puede marcar una diferencia decisiva en la evolución del paciente.