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Rompió un récord Guinness: recorrió más de 40 kilómetros sobre el agua en una moto

Así, logró su revancha tras fracasar en su primer intento hace 17 años, cuando apenas avanzó 20 metros.

Hoy 13:08

Zhang Xue, fundador de la marca china ZXMOTO, batió un récord Guinness al recorrer 40,74 km sobre el agua en una motocicleta modificada con esquís.

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La hazaña ocurrió en el río Mayang (provincia de Hunan), donde superó la marca previa de 31,8 km a bordo de un modelo MX450 adaptado para flotar. Pese al desgaste físico y las curvas riesgosas, Zhang completó las seis vueltas del circuito.

Así, logró su revancha tras fracasar en su primer intento hace 17 años, cuando apenas avanzó 20 metros.

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