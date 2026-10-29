Conductor ebrio atropella a peregrinos en Jujuy y enfrenta cargos legales

Un conductor de 26 años, acusado de atropellar a dos peregrinos en Jujuy, enfrenta una audiencia imputativa mientras uno de los heridos se encuentra en estado crítico en el Hospital Pablo Soria.

Hoy 14:26

La Justicia de Jujuy ha programado para mañana una audiencia imputativa para el automovilista de 26 años que, bajo los efectos del alcohol, atropelló a dos peregrinos en su camino hacia el Santuario de la Virgen de Río Blanco. Este accidente tuvo lugar el pasado domingo sobre la Ruta Nacional N° 66. La causa se encuentra a cargo de la Fiscalía de Investigación Penal, liderada por el fiscal Alejandro Maldonado.

Las autoridades del Ministerio Público de la Acusación tienen previsto imputar al conductor por lesiones graves causadas por la conducción imprudente y antirreglamentaria de su vehículo, lo que se agrava por su consumo de bebidas alcohólicas en dos incidentes. Esta calificación es provisional y podría ser modificada dependiendo de la evolución de la salud de las víctimas.

Ambos peregrinos continúan internados en el Hospital Pablo Soria, donde el hombre se encuentra en estado crítico, con pronóstico reservado, mientras que la mujer presenta fracturas múltiples, aunque su condición no es considerada peligrosa. Este desenlace ha generado una gran preocupación entre sus familiares y la comunidad.

A pesar de que las pericias confirmaron que el acusado presentaba un nivel de 1,12 gramos de alcohol por litro de sangre, el automovilista no fue detenido. Las autoridades judiciales indicaron que no se cumplen los requisitos de peligro procesal establecidos en los artículos 293 al 296 del Código Procesal Penal.

El impacto de este accidente ha resonado en la sociedad jujeña, llevando a familiares y allegados de las víctimas a organizar una manifestación hoy a las 18 horas en las inmediaciones del Parque San Martín, cerca del hospital. Su objetivo es acompañar a los heridos y exigir justicia por lo ocurrido.

Este trágico suceso pone en relieve la necesidad de una mayor concienciación sobre las consecuencias del consumo de alcohol al volante, un problema que persiste en muchas regiones del país. Las autoridades locales están bajo presión para que se tomen medidas más efectivas que disuadan a conductores de manejar en estado de ebriedad.