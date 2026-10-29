Femicidio en Clodomira: el fiscal confirmó que Vanina Galván recibió múltiples puñaladas

Julio Tejeda, señalado como presunto autor del femicidio de Vanina Galván, fue detenido este jueves alrededor de las 5 de la mañana en una vivienda abandonada ubicada en una zona montuosa del paraje San Lorenzo, cerca de La Aurora, en el departamento Banda.

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La detención se concretó tras un operativo de búsqueda desplegado por la Policía de la Provincia desde el martes, día en que ocurrió el crimen en la ciudad de Clodomira, pasado el mediodía.

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El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 16, con la intervención de la División Homicidios y Delitos Complejos. Según confirmó el fiscal de la causa, Pedro Ibáñez, el sospechoso no ofreció resistencia al momento de ser encontrado y fue trasladado a la ciudad de Clodomira, donde permanece detenido.

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En diálogo con Noticiero 7, el representante del Ministerio Público Fiscal precisó que Tejeda fue hallado en buen estado de salud y que, en principio, vestía la misma ropa que llevaba cuando salió de su domicilio el martes. Además, destacó que el personal policial realizó tareas de búsqueda desde el día del hecho, incluso con la utilización de implementos electrónicos.

Secuestraron un arma blanca

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un arma blanca que podría haber sido utilizada en el crimen. De acuerdo con lo informado por Ibáñez, el elemento será sometido a peritajes para determinar si se trata del arma homicida.

El fiscal también confirmó que Vanina Galván recibió más de cinco puñaladas, un dato que forma parte de la investigación para esclarecer las circunstancias del femicidio.

Cómo sigue la causa

En cuanto a la situación procesal del detenido, Ibáñez indicó que el juez de Control ya dispuso su detención y que está prevista para el próximo martes la audiencia de declaración de imputado.

La causa fue caratulada como homicidio doblemente calificado en perjuicio de Vanina Galván.

Mientras avanzan las medidas judiciales y las pericias sobre los elementos secuestrados, la investigación busca determinar con precisión cómo ocurrió el ataque y reunir las pruebas necesarias para avanzar en el proceso.

Al finalizar la entrevista, el fiscal remarcó la importancia de asumir un compromiso colectivo frente a la violencia de género y de fortalecer las acciones de prevención para evitar nuevos casos.