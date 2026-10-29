El FMI destacó cuatro medidas para impulsar la economía y el empleo en Argentina

La portavoz del organismo, Julie Kozack, señaló que el Gobierno acordó avanzar en el desarrollo del crédito hipotecario, la flexibilización laboral, las concesiones de infraestructura y las inversiones del RIGI.

Hoy 16:24

El Fondo Monetario Internacional (FMI) identificó cuatro ejes de trabajo acordados con el Gobierno argentino para intentar transformar la estabilización macroeconómica en mayor actividad económica y creación de empleo. Los lineamientos fueron detallados este jueves por Julie Kozack, directora del Departamento de Comunicaciones del organismo, durante una conferencia de prensa.

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La funcionaria explicó que existe un entendimiento compartido con las autoridades nacionales sobre la necesidad de ampliar los resultados alcanzados hasta el momento y avanzar hacia un crecimiento más sólido. En ese marco, remarcó la importancia de mantener las políticas económicas actuales y profundizar las medidas orientadas a fortalecer la inversión y el mercado laboral.

Uno de los puntos centrales es el desarrollo de los mercados de capitales y del crédito hipotecario, con el objetivo de ampliar las alternativas de financiamiento, estimular la inversión privada y dinamizar la demanda interna. Kozack consideró que este avance constituye uno de los pasos relevantes para consolidar la recuperación económica.

El segundo eje contempla una mayor flexibilidad del mercado laboral, a partir de las reformas impulsadas por el Gobierno y aprobadas durante el año. Según la representante del FMI, estos cambios forman parte de las herramientas destinadas a promover la contratación y favorecer la generación de puestos de trabajo en el sector privado.

La tercera línea de acción apunta a avanzar con las concesiones de infraestructura adjudicadas recientemente. El organismo considera que el desarrollo de estos proyectos puede contribuir a movilizar inversiones y ampliar la actividad en distintos sectores de la economía.

Por último, Kozack destacó la importancia de concretar proyectos contemplados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), destinado a promover iniciativas de gran escala. De acuerdo con la funcionaria, ya se aprobaron proyectos por más de 70.000 millones de dólares bajo ese esquema.

Consultada sobre la posibilidad de que la evolución de la actividad económica durante el tercer trimestre configure una recesión técnica, después de la caída registrada en el segundo trimestre, la portavoz no anunció cambios en el programa acordado con la Argentina.

En cambio, reiteró el mensaje del organismo de mantener el rumbo económico y ampliar los beneficios de la estabilización. La expectativa del FMI es que las medidas vinculadas con el financiamiento, el empleo, la infraestructura y las grandes inversiones contribuyan progresivamente a fortalecer el crecimiento de la economía argentina.