Domingo Gattella asumirá en Las Termas con el turismo como eje de su gestión

El intendente electo jurará este fin de semana en un acto que se realizará por primera vez en la plaza principal de la ciudad.

Hoy 16:37

Las Termas de Río Hondo se prepara para una nueva etapa institucional con la asunción de Domingo Gattella, quien adelantó los principales objetivos de su gestión y planteó al turismo como uno de los pilares para impulsar el desarrollo de la ciudad. En una entrevista con Noticiero 7, el futuro jefe comunal destacó que llega al cargo con entusiasmo y con la intención de generar nuevas oportunidades para los vecinos.

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La ceremonia tendrá una particularidad: por primera vez, la jura del intendente se realizará en la plaza principal de Las Termas de Río Hondo, en lugar del Centro Cultural, donde históricamente se desarrollaron estos actos.

Según explicó Gattella, la sesión preparatoria del Concejo Deliberante está prevista para las 18, en el Centro Cultural, mientras que a las 20 se trasladará a la plaza para la ceremonia de asunción. El dirigente sostuvo que la decisión responde a su intención de compartir el momento con la comunidad.

“Asumo con muchísimo entusiasmo, muchísima alegría y con muchas ganas de hacer cosas por Las Termas de Río Hondo”, expresó al referirse al comienzo de su gestión.

El turismo ocupará un lugar central en su programa de gobierno. Gattella, quien cuenta con una trayectoria en la actividad privada vinculada al sector, anticipó que buscará promover eventos durante todos los fines de semana y desarrollar propuestas para fortalecer tanto la temporada de verano como la de invierno de 2027, considerada clave para la economía local.

Sin embargo, aclaró que el crecimiento turístico deberá estar acompañado por mejoras en los barrios. “No podemos tener unas Termas de primera y una de segunda”, afirmó, al plantear que el desarrollo de la ciudad debe alcanzar a todos sus sectores y beneficiar al conjunto de los habitantes.

Entre las prioridades inmediatas también mencionó los trabajos preventivos ante posibles lluvias intensas. En ese sentido, señaló que buscará garantizar la limpieza de los desagües y preparar la infraestructura urbana para reducir los riesgos asociados a las precipitaciones.

Gattella explicó que su decisión de competir por la Intendencia está relacionada con los casi 40 años que lleva viviendo en la ciudad, a la que llegó en 1984. Según indicó, su experiencia en el ámbito privado y las oportunidades que encontró en Las Termas fueron determinantes para asumir el desafío de trabajar desde la función pública.

“En mis últimos años vamos a devolverle a mi ciudad todo lo que me dio”, manifestó, al expresar su intención de contribuir al desarrollo de la comunidad.

Otro de los compromisos que anunció es la realización de una auditoría para conocer el estado de las cuentas municipales al inicio de su mandato. El futuro intendente sostuvo que quiere contar con información precisa sobre los recursos disponibles.

El dirigente también reconoció que el contexto económico nacional representa una dificultad para el sector turístico. Mencionó el impacto de la situación financiera sobre la actividad y la competencia que puede representar Brasil como destino para los viajeros argentinos.

Frente a ese escenario, aseguró que buscará coordinar acciones con el área de Turismo de la Provincia y el municipio para atraer visitantes, mejorar la oferta y fortalecer el trabajo conjunto entre los sectores público y privado.

Por último, Gattella se definió como una persona abierta al diálogo y aseguró que pretende establecer una municipalidad de puertas abiertas, donde vecinos, empresarios y representantes de la actividad gastronómica puedan acercar propuestas e inquietudes.

“Van a tener la posibilidad de ir y golpearme la puerta”, sostuvo, al señalar que escuchará las iniciativas de la comunidad y evaluará cuáles pueden concretarse durante su gestión.