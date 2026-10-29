Central Córdoba ya piensa en su futuro: quiénes son los 11 jugadores que dejarán de entrenarse con el plantel

La decisión se conoce a dos fechas del cierre del Torneo Clausura, en una campaña irregular en la que el Ferroviario ya aseguró la permanencia en Primera División, pero quedó sin chances de clasificarse a los octavos de final.

Hoy 17:18

Con el cierre del Torneo Clausura cada vez más cerca, Central Córdoba comienza a transitar una etapa de cambios que tendrá continuidad durante la preparación para 2027. En ese proceso, once futbolistas dejarán de trabajar con el plantel profesional, en una decisión que marca el inicio de las definiciones sobre la conformación del equipo para la próxima temporada.

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Los jugadores alcanzados por la medida son Alejandro Maciel, Ezequiel Naya, José Gómez, Juan José Cardozo, Joaquín Flores, Alan Laprida, Facundo Mansilla, Lucas González, Lucas Varaldo, Juan Pablo Pignani y Horacio Tijanovich. De acuerdo con la información a la que accedió Diario Panorama, ninguno continuará entrenándose con el grupo principal.

El movimiento se produce mientras el conjunto santiagueño atraviesa una de sus etapas más difíciles del campeonato. La caída por 5 a 0 frente a Vélez, en el estadio Madre de Ciudades, se sumó a una seguidilla de diez encuentros sin triunfos y confirmó que el equipo ya no tendrá posibilidades de disputar los octavos de final.

En las dos jornadas que restan, el Ferroviario deberá medirse con Platense y Lanús. Con el objetivo de conservar la categoría ya cumplido, esos compromisos marcarán el final de una temporada en la que los resultados no acompañaron y servirán de transición hacia el próximo ciclo deportivo.

La planificación para 2027

Una de las cuestiones que tendrá incidencia en el armado del nuevo equipo es la continuidad de Sebastián Domínguez. El técnico expresó su intención de seguir al frente del plantel y planteó la necesidad de sumar jugadores de jerarquía para mejorar el rendimiento. La apuesta, según lo expresado por el entrenador, pasa por incorporar calidad antes que una gran cantidad de futbolistas.

A partir de ese objetivo, Central Córdoba deberá evaluar qué posiciones necesitan refuerzos y qué alternativas puede encontrar dentro de sus propias divisiones inferiores. Las decisiones sobre las incorporaciones serán determinantes para compensar los movimientos que se produzcan en el plantel y construir un equipo competitivo para la próxima temporada.

El calendario de fin de año también incluye una instancia importante para la vida institucional del club: en diciembre está prevista una asamblea para elegir autoridades. Ese proceso se desarrollará mientras la institución avanza con la planificación futbolística y las definiciones relacionadas con el próximo campeonato.

De esta manera, Central Córdoba entra en una etapa en la que deberá resolver tanto la composición de su plantel como la continuidad de su proyecto deportivo. El objetivo será dejar atrás una campaña irregular y sentar las bases de un equipo que pueda afrontar 2027 con mejores resultados.