Lula agradeció a Macri y recordó con nostalgia el diálogo entre Argentina y Brasil

El presidente brasileño respondió al saludo del expresidente argentino por su reelección y destacó la etapa en que las diferencias bilaterales se resolvían de manera “civilizada y republicana”.

Hoy 16:17

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió al saludo que le envió el expresidente argentino Mauricio Macri por su reelección y aprovechó el intercambio para reivindicar el diálogo diplomático entre ambos países. En un mensaje publicado en la red social X, recordó con nostalgia los años en que las diferencias entre Buenos Aires y Brasilia se resolvían mediante conversaciones institucionales.

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“Agradezco al expresidente Mauricio Macri por los saludos y por los buenos deseos. Comparto plenamente el deseo de una región que trabaje unida por el desarrollo y la prosperidad de nuestros pueblos”, escribió Lula.

A continuación, agregó una frase que puso el foco en el vínculo bilateral: “Y recuerdo con nostalgia los tiempos en que diferencias circunstanciales entre nuestros países se discutían y se solucionaban de manera civilizada y republicana”.

Aunque Lula no mencionó directamente a Javier Milei, sus palabras se conocieron en medio de las diferencias políticas y diplomáticas entre ambos gobiernos. El mandatario argentino respaldó durante la campaña al senador brasileño Flávio Bolsonaro, quien perdió las elecciones frente a Lula y todavía no reconoció públicamente el resultado.

Macri, por su parte, había felicitado al presidente brasileño el lunes, luego de conocerse el resultado electoral. “Quiero saludar al pueblo brasileño y felicitar a Lula da Silva en su cuarto triunfo electoral. Que su nuevo mandato traiga prosperidad y crecimiento para su país y también la región”, expresó el exmandatario argentino.

El PRO también difundió un mensaje en el que llamó a fortalecer la relación entre ambos países y manifestó su voluntad de promover el diálogo y la cooperación. La postura contrastó con la decisión del Gobierno nacional de no emitir una felicitación oficial por la victoria de Lula.

El vocero presidencial Adrián Ravier había confirmado que la administración de Milei no publicaría un comunicado institucional sobre el resultado electoral y vinculó esa decisión con las diferencias ideológicas entre los dos presidentes.

Durante los últimos días, Lula también respondió a los saludos de otros referentes políticos argentinos. A la expresidenta Cristina Kirchner le agradeció el acompañamiento y destacó que su triunfo representaba una victoria de la democracia, la justicia social y la paz.

En el intercambio con el exministro de Economía Sergio Massa, el presidente brasileño definió a Argentina y Brasil como países hermanos, unidos por la historia y por un futuro compartido. También respondió al expresidente Alberto Fernández, con quien reivindicó la integración latinoamericana, y a Eduardo Duhalde, con quien coincidió en la importancia de fortalecer el Mercosur.

La respuesta a Macri se sumó así a una serie de mensajes en los que Lula agradeció los respaldos recibidos tras su reelección, con referencias a la cooperación regional y a los vínculos políticos que mantiene con distintos dirigentes argentinos.

En ese escenario, la relación entre Argentina y Brasil vuelve a quedar atravesada por las diferencias entre sus gobiernos, mientras distintos sectores políticos argentinos expresan posiciones propias sobre la necesidad de preservar el diálogo y los lazos históricos entre ambos países.