El astrólogo de Boca lanzó una polémica predicción para el Superclásico ante River

Giorgio Armas anticipó que el arbitraje podría favorecer al Millonario y advirtió sobre una situación clave durante el primer tiempo. Su pronóstico generó repercusión en la previa del duelo del domingo en La Bombonera.

Hoy 16:22

La expectativa por el Superclásico entre Boca y River continúa creciendo y, a pocos días del encuentro, una particular predicción encendió la polémica. Giorgio Armas, conocido como el astrólogo de Boca, compartió su pronóstico para el partido del domingo y lanzó una advertencia relacionada con el arbitraje y una posible situación decisiva durante la primera mitad.

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A través de su cuenta de X, el especialista volvió a pronunciarse sobre el futuro del Xeneize y aseguró que el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena deberá estar especialmente atento a lo que ocurra dentro del campo de juego.

La advertencia del astrólogo de Boca sobre el arbitraje

La publicación de Armas comenzó con una afirmación que rápidamente despertó repercusiones entre los hinchas de ambos equipos. "El arbitraje será favorable a River", sostuvo el astrólogo, en una predicción que generó controversia en las redes sociales.

Sus declaraciones aparecieron en medio de los cuestionamientos que surgieron desde el entorno del Millonario por algunas decisiones arbitrales recientes y por la designación de Nicolás Ramírez como juez principal del Superclásico.

Sin embargo, lejos de anticipar un escenario favorable para Boca, Armas consideró que su equipo podría verse perjudicado por determinadas decisiones durante el encuentro.

Se trata de una interpretación astrológica personal y no de información que permita anticipar el desempeño del árbitro.

Qué dijo sobre el resultado del Superclásico

El astrólogo también adelantó que durante los primeros 45 minutos podría producirse una situación determinante para el desarrollo del partido.

"Algo importante pasará en el primer tiempo que determinará el resultado del partido. Me marca mucho el número 2. Guardia alta, Boca. Ya avisé al club", expresó en su publicación.

A diferencia de otras oportunidades, Armas no se animó a señalar un ganador ni precisó qué significado tendría el número mencionado en su pronóstico.

De todos modos, su mensaje dejó planteada una incógnita que despertó distintas interpretaciones entre los simpatizantes xeneizes, especialmente por la referencia a un posible episodio decisivo en la primera mitad.

Cuándo juegan Boca y River el Superclásico

Boca recibirá a River este domingo desde las 15 en La Bombonera, en un encuentro correspondiente a la penúltima fecha de la fase regular del Torneo Apertura 2026.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena buscará hacerse fuerte como local frente al conjunto conducido por Leonardo Ponzio, en uno de los enfrentamientos más esperados del calendario del fútbol argentino.

Mientras ambos entrenadores trabajan para definir sus respectivas formaciones, la predicción de Giorgio Armas sumó un nuevo ingrediente a la previa del Superclásico, especialmente por su advertencia sobre el arbitraje y la posibilidad de que el resultado quede condicionado por una situación durante el primer tiempo.