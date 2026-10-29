La pericia no pudo confirmar la autenticidad de los audios atribuidos a Spagnuolo

Un informe de la Gendarmería Nacional detectó cortes e inconsistencias acústicas en las grabaciones vinculadas con la causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Hoy 16:18

Un peritaje de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional concluyó que no existen elementos técnicos suficientes para confirmar la autenticidad de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ni para identificar las voces de las personas imputadas en la causa por presuntas irregularidades en el organismo.

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El informe examinó las grabaciones difundidas públicamente durante la investigación y señaló distintas limitaciones que impidieron alcanzar una conclusión definitiva. Entre ellas, los especialistas destacaron que la cadena de custodia del material se había interrumpido antes de que los archivos fueran sometidos al análisis pericial.

Los expertos también encontraron características que podrían indicar modificaciones en las grabaciones. Algunos archivos presentaban señales compatibles con una regrabación o transferencia acústica, además de discontinuidades abruptas e inconsistencias que no se corresponderían con un registro continuo.

De acuerdo con el documento, esas particularidades podrían estar relacionadas con cortes, intervenciones o procesos de edición posteriores a la grabación original. Los peritos tampoco pudieron descartar una posible manipulación del material ni el uso de herramientas de inteligencia artificial para modificar o generar voces.

La falta de elementos concluyentes impidió validar técnicamente los audios y establecer una correspondencia entre las voces registradas y las personas investigadas. Según lo consignado en el informe, los peritos que intervinieron por las distintas partes coincidieron en que las pruebas disponibles no permitían arribar a una determinación definitiva sobre su autenticidad.

La cadena de custodia es un procedimiento clave en este tipo de estudios, ya que permite verificar que el material analizado sea el mismo que se obtuvo originalmente y que no haya sufrido alteraciones durante su traslado o conservación. En este caso, la interrupción detectada condicionó el alcance de las conclusiones.

La investigación comenzó tras la difusión de grabaciones atribuidas a Spagnuolo, en las que se describía un supuesto esquema de cobro de sobornos a prestadores y droguerías relacionado con la compra de medicamentos. En uno de los fragmentos se mencionaba a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario Javier Milei. Sin embargo, Karina Milei no estuvo imputada en la causa.

La defensa de Spagnuolo había planteado la posibilidad de que los archivos fueran editados o generados mediante inteligencia artificial, lo que motivó el análisis técnico dispuesto en el marco de la investigación.

Ahora, el juez federal Ariel Lijo deberá evaluar el alcance del peritaje y determinar los pasos a seguir. La imposibilidad de autenticar las grabaciones no supone, por sí sola, el cierre de la causa ni descarta que puedan investigarse las presuntas irregularidades denunciadas a partir de otras pruebas.