La Corte Suprema dejó firme la condena a ocho años de prisión para Aníbal Lotocki

El máximo tribunal rechazó un recurso de la defensa y confirmó la pena por estafa y lesiones graves contra cuatro mujeres: Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi.

Hoy 16:22

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a ocho años de prisión para Aníbal Lotocki por los delitos de estafa y lesiones graves contra cuatro mujeres que se sometieron a intervenciones estéticas con el médico. La decisión fue firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes declararon inadmisible el recurso de queja presentado por la defensa.

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La sentencia también establece una inhabilitación de diez años para ejercer la medicina. El fallo comprende las lesiones sufridas por Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi y no constituye una condena por la muerte de Luna.

En el expediente se consideró probado que Lotocki utilizó un producto de relleno que contenía microesferas de polimetilmetacrilato (PMMA) en zonas del cuerpo y en cantidades no recomendadas. Según la resolución judicial, la aplicación provocó lesiones vinculadas con la formación de granulomas. Además, se determinó que el médico ocultó información que tenía la obligación de brindar a las pacientes antes de los procedimientos.

Lotocki había recibido inicialmente una pena de cuatro años de prisión en febrero de 2022. En esa instancia, el tribunal oral lo encontró responsable de las lesiones provocadas por las intervenciones, pero la fiscalía y las querellas reclamaron una condena mayor, mientras que la defensa pidió su absolución.

Posteriormente, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional rechazó el planteo defensivo y elevó la pena a ocho años de prisión, al incorporar el delito de estafa. También amplió de cinco a diez años la inhabilitación para ejercer la profesión. En abril de 2025, la Sala II de Casación confirmó la condena, que ahora quedó firme tras la decisión de la Corte Suprema.

Los hechos juzgados incluyeron las intervenciones realizadas a Pamela Sosa en 2008, Silvina Luna en 2011 y Stefanía Xipolitakis en 2014. En el caso de Gabriela Trenchi, el procedimiento acordado contemplaba la colocación de hilos tensores y la extracción de grasa para su posterior aplicación en la zona de los glúteos. Sin embargo, se determinó que Lotocki utilizó un producto con PMMA, que le provocó lesiones.

La resolución del máximo tribunal se conoció mientras el médico enfrenta otro proceso judicial por la muerte de Christian Zárate, un paciente de 50 años que falleció después de someterse a una cirugía estética en el Centro Médico Conde (CEMECO).

De acuerdo con la investigación de ese caso, Zárate fue intervenido en abril de 2021 mediante una dermolipectomía con técnica TULUA y una liposucción. Durante el procedimiento, Lotocki se habría ausentado del quirófano durante unos 40 minutos. Tras la operación, el paciente fue trasladado a una habitación, donde una enfermera advirtió una anomalía en el drenaje y dio aviso al médico.

Luego, Zárate regresó al quirófano y, al día siguiente, sufrió una descompensación. Fue intubado y se solicitó una ambulancia, pero finalmente padeció un paro cardíaco y murió. La causa por su fallecimiento tramita ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 y constituye un proceso distinto de la condena que la Corte Suprema dejó firme.