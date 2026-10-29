La AFA aprobó un nuevo formato para la Liga Profesional 2027: cómo será

El fútbol argentino volverá a cambiar su sistema de competencia a partir de la próxima temporada.

Hoy 15:27

El fútbol argentino tendrá una nueva modificación en su estructura de competencia. Este jueves, el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional aprobó el formato que comenzará a implementarse en 2027, con importantes cambios en la organización de los campeonatos y una votación que tuvo a River Plate como único club en contra.

La decisión se tomó durante una reunión realizada en las oficinas de la Liga Profesional, en Puerto Madero, donde la propuesta recibió el respaldo de 28 instituciones. Estudiantes de La Plata también manifestó su desacuerdo con el proyecto, aunque no tuvo representación para emitir su voto.

Cómo será el nuevo torneo de Primera División en 2027

La principal novedad será la eliminación de las tradicionales zonas A y B, que actualmente dividen a los 30 participantes en dos grupos de 15 equipos.

En su lugar, se implementará un campeonato de 30 fechas con una tabla general, en el que cada institución enfrentará una vez a los otros 29 clubes y repetirá su clásico o enfrentamiento asignado.

Sin embargo, esta modificación no significará la desaparición de los torneos Apertura y Clausura, ya que ambos continuarán disputándose con sus respectivas fases eliminatorias.

Durante las primeras 15 jornadas se desarrollará el Torneo Apertura, que clasificará a los 16 mejores equipos de la tabla para disputar los playoffs desde los octavos de final.

Posteriormente, el Torneo Clausura comprenderá las fechas 16 a 30, con una clasificación que comenzará desde cero y también otorgará 16 lugares para la instancia eliminatoria.

Las semifinales y finales de ambos campeonatos se disputarán en estadios neutrales.

Habrá un campeón por la tabla anual

Otra de las particularidades del nuevo formato será la consagración de un campeón de Liga, que se sumará a los ganadores del Apertura y Clausura.

Este título quedará en manos del equipo que consiga la mayor cantidad de puntos en las 30 jornadas de la fase regular, sin contabilizar los resultados de los playoffs.

Además, la tabla acumulada continuará siendo determinante para establecer las clasificaciones a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

En cuanto a los descensos, se mantendrá el sistema vigente, con dos equipos que perderán la categoría: uno por promedios y otro por la tabla anual.

River rechazó la propuesta y pidió reducir la cantidad de equipos

La aprobación no fue unánime. River Plate fue el único club que votó en contra, al considerar que la modificación no resuelve uno de los principales problemas estructurales del fútbol argentino: la cantidad de participantes en Primera División.

A través de su vicepresidente segundo, Ignacio Villarroel, la institución de Núñez planteó la necesidad de avanzar hacia un campeonato con 20 equipos, una alternativa que no consiguió acompañamiento entre los demás dirigentes.

Estudiantes de La Plata compartió esa postura crítica, aunque no formalizó un voto negativo debido a su ausencia en la reunión.

De esta manera, la Liga Profesional mantendrá sus 30 participantes, pero buscará un sistema más equilibrado en el que todos los equipos se enfrenten al menos una vez durante la temporada.

El nuevo campeonato tiene previsto comenzar el 24 de enero de 2027 y marcará otro cambio en la organización del fútbol argentino, que intentará combinar una competencia anual con las definiciones mediante playoffs.