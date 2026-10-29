Detención de padrastro por abuso sexual en la Capital de Catamarca

Un hombre ha sido detenido en la Capital de Catamarca acusado de abuso sexual simple agravado contra una menor, y permanecerá privado de libertad hasta que se verifique un nuevo domicilio alternativo.

Hoy 15:10

El Juzgado de Control de Garantías N° 4 de Catamarca ha ratificado la detención de un hombre acusado de abuso sexual simple agravado contra una menor de edad. Este suceso se ha producido bajo el contexto de una convivencia preexistente, lo que ha generado un fuerte impacto en la comunidad local.

La decisión de mantener al acusado en prisión preventiva fue solicitada por el fiscal de Instrucción N° 9 del Distrito Sur, Luis Córdoba Andreatta, quien presentó su requerimiento durante una audiencia de control de detención. En esta audiencia, tanto la parte acusadora como la defensa expusieron sus argumentos legales, lo que permitió al magistrado tomar una decisión informada.

El juez fundamentó su resolución en la necesidad de proteger la integridad de la víctima y su entorno, considerando los riesgos de entorpecimiento del proceso judicial. Esta medida busca resguardar la seguridad de la adolescente y su familia frente a posibles represalias.

El tribunal ha establecido que el imputado permanecerá detenido bajo estrictas condiciones hasta que se verifique un domicilio alternativo que sea completamente distinto al del grupo familiar conviviente. Una vez cumplido este requisito, se le aplicarán restricciones severas de acercamiento y comunicación.

Según la investigación preliminar realizada por el fiscal Córdoba Andreatta, los hechos que se investigan se habrían llevado a cabo en un domicilio de la ciudad Capital, donde el acusado, en su rol de padrastro, habría abusado de su posición para llevar a cabo tocamientos de contenido sexual sin el consentimiento de la menor.

La causa sigue su curso bajo estrictos protocolos que protegen la identidad de la víctima, mientras la fiscalía trabaja en la recolección de pruebas adicionales para fortalecer el caso. La comunidad permanece expectante ante las acciones legales que se tomarán a futuro.

Este caso ha generado una profunda preocupación en la sociedad, resaltando la importancia de la protección de los derechos de las menores y la necesidad de sancionar adecuadamente a quienes cometen delitos de esta naturaleza. La justicia continúa su labor para garantizar que se haga efectiva la ley en estos casos tan sensibles.