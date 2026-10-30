Israel confirmó los resultados finales de las elecciones

Netanyahu y la oposición abren una nueva instancia para formar gobierno. La coalición del primer ministro volvió a ser la fuerza más votada, pero quedó lejos de los 61 escaños necesarios para controlar la Knéset sin aliados.

Hoy 05:09

Israel confirmó este viernes los resultados finales de las elecciones y se abrió un nuevo proceso para la formación de gobierno, después de que la coalición de Benjamín Netanyahu y el bloque opositor encabezado por Gadi Eisenkot quedaran sin la mayoría necesaria para controlar la Knéset. El presidente, Isaac Herzog, deberá iniciar consultas con los partidos para definir quién intentará reunir los apoyos suficientes para gobernar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El bloque del primer ministro superó al de la oposición, pero quedó lejos de la mayoría para mantener el control del parlamento: la coalición de derecha y extrema derecha de Netanyahu obtuvo 53 escaños de los 120 que tiene el Parlamento israelí, pero quedó lejos de los 61 escaños necesarios para controlar la Knéset sin aliados.

Aun así, el partido Likud del primer ministro siguió siendo el más votado, con 27 diputados, indicó la Comisión Electoral en un comunicado. En tanto, el bloque de la oposición, liderado por el centrista Gadi Eisenkot, consiguió 48 bancas

En paralelo, los resultados confirmaron un sorprendente avance de las dos listas árabes, Raam y la Lista Unificada, que entre ambas obtienen 19 escaños y se perfilan como posibles decisores del futuro gobierno. Este jueves, estos partidos fueron blanco de acusaciones de fraude electoral difundidas por el bando de Netanyahu.

Autoridades y medios de comunicación afirmaron, en particular, que sospechan que estas formaciones habían recibido fondos de Qatar para financiar la compra de votos.

Los partidos árabes, al igual que Qatar, rechazaron estas acusaciones y Eisenkot acusó a Netanyahu de intentar "deslegitimar los resultados".

El servicio de inteligencia interna (Shin Bet) indicó que estaba investigando sospechas de irregularidades, al tiempo que afirmó que dicha pesquisa no busca "incriminar a toda una comunidad que votó de manera democrática y legal".

Sin hacer referencia explícita a las acusaciones difundidas por el bando del primer ministro contra los partidos árabes, el ente electoral afirmó el jueves que "cierta información que ha circulado carece por completo de fundamento".

"La investigación continúa en paralelo al proceso llevado a cabo por la Comisión Electoral Central. No tendrá ningún impacto en los resultados finales que se entregarán al presidente", agregó.

Anticipan semanas de difíciles negociaciones

El escrutinio final se entregará oficialmente el miércoles al presidente Isaac Herzog, quien iniciará entonces un proceso de consulta con los líderes de los partidos representados en la próxima Knéset antes de designar a uno de ellos para intentar formar un gobierno, indicó la Comisión Electoral.

La falta de mayoría en esta etapa augura negociaciones difíciles que podrían durar semanas.

En caso de fracaso, el país podría tener nuevas elecciones, como ha ocurrido en varias ocasiones a lo largo de su historia.