El Gobierno emprende una compleja fuga hacia adelante

El peronismo cree tener la llave sobre el futuro de Milei, pero se empeña en colocarla al revés en el ojo de la cerradura.

Hoy 04:45

Por Daniel Bilotta, en diario La Nación

El escape de Flavio Bolsonaro a Miami desde la Argentina funciona como una metáfora del desconcierto global de la derecha con la victoria de Luis Ignacio “Lula” Da Silva en las elecciones de Brasil. Un resultado que pone en crisis el plan de Donald Trump para expandir su influencia en América Latina, a una semana de los trascendentes comicios de medio término en los Estados Unidos. Pero que también deja al descubierto la poca eficaz colaboración que le prestan sus aliados en la región cuando esa estrategia es puesta en apremios. La fuga de Bolsonaro es una prueba.

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Nadie podrá negarle a Santiago Caputo la astucia exigible a cualquier publicista reputado para presentar un traspié como un triunfo sobre quienes lo indujeron a cometerlo. Hay quienes creen que su presencia en el aeropuerto de Iguazú fue para asumir la responsabilidad por la filtración a la prensa que obligó a postergar 24 horas el operativo de extracción organizado por la inteligencia norteamericana. Entre esas agencias prevalece la desconfianza sobre la capacidad de la SIDE para guardar en secreto información calificada. Como la huída de Bolsonaro.

La violación de su custodia y la difusión en los portales de noticias le es atribuida a una patrulla perdida de la SIDE en Miami. Si tuviese algún punto de contacto con la realidad, esta versión que circula entre espías locales dejaría en una posición incómoda a Caputo. Más grave que exponerlo al ridículo por su regodeo en las redes sobre el fracaso informativo del periodismo con Bolsonaro, es que este caso ponga en duda el control efectivo que tiene sobre la SIDE a través de su titular, Cristian Auguadra. Un hombre de su entera confianza, como se presumía de Andrés Véliz. El tercer funcionario en renunciar a la Aduana en este gobierno. Están quienes sospechan que la interconexión entre la Aduana y la SIDE para investigar delitos de su competencia se extiende a zonas más opacas. De ese lugar impreciso surge el rumor del malestar con Caputo por Argenpost. La empresa de Courier que opera en el aeropuerto de Ezeiza y con oficinas lindantes a un tradicional shopping del microcentro.

Argenpost habría avivado tensiones entre Caputo y Leonardo Scaturicce. Exagente de la SIDE, Scaturicce reside habitualmente en Miami. Seguramente solo una coincidencia. Menos lo es que Javier Milei se resista a pronunciarse sobre el resultado de las elecciones en Brasil. No hay pronósticos favorables para encarrilar la relación con el nuevo gobierno de Lula. Ninguna de estas vicisitudes, sin embargo, se entromete tanto con la reelección del Presidente como lo hace el resultado de los indicadores económicos.

Aunque se percibe como la llave para abrir la puerta a un escenario similar al de Brasil, el peronismo se empeña en colocarla al revés en el ojo de la cerradura. Pese a insumir buena parte de la última reunión de gobernadores, el PJ no consigue traducir en propuestas una mirada superadora de los datos negativos que arroja el nivel de actividad. El consumo en supermercados cayó en agosto por octavo mes consecutivo de acuerdo con los datos del Indec en octubre.

El índice promedio de desocupación (7,9%) es superado por el del conurbano (8,8%), el Gran Rosario (11,5 %) y el Gran Córdoba (10,5%). Este último dato proyecta su impacto sobre Martín Llaryora. Aunque su entorno los relativiza, en sondeos del peronismo su reelección como gobernador logra una adhesión del 22,1 por ciento. Pero tiene como principal amenaza a Natalia De la Sota (18,2%) con la que comparte electorado.

La alianza entre Rodrigo De Loredo (19,1%), Gabriel Bonoroni (14,8%) y, eventualmente, Luis Juez (7,2%) en la que trabaja el gobierno nacional, complicaría aún más su panorama. La candidatura a gobernadora de De la Sota despierta expectativa entre la mitad de los cordobeses que nunca votarían por la reelección de Milei. Un atributo del que carecen el resto de los candidatos, pese al esfuerzo de Llaryora por mostrarse distante de la Casa Rosada.

Llaryora amaga con impulsar a Juan Schiaretti a la presidencia para resistir la presión de respaldar al que elija el PJ. Córdoba es el electorado más importante después de la provincia de Buenos Aires. La jurisdicción que produjo la novedad más importante en la reunión de gobernadores peronistas. Sergio Massa desmintió que Leonardo Nardini fuese candidato a gobernador por el Frente Renovador. Pero admitió que tenía grandes posibilidades de serlo. Máximo Kirchner también tomó distancia del intendente de Malvinas Argentinas. Aunque reconoció con esfuerzo que goza de la simpatía de Cristina, su madre.

Axel Kicillof guardó silencio. Tampoco dijo nada en público de la visita que Alberto Descalzo le efectuó a Nardini en Malvinas Argentinas, donde se desarrollan los Juegos Olímpicos Urbanos. El exintendente de Ituzaingó fue elegido por Kicillof para conducir el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en la primera sección electoral. La región a la que pertenece Gabriel Katopodis, expectante de ser señalado por el gobernador como el candidato a sucederlo por el MDF.

El sondeo realizado por el CEOP en agosto avala la recomendación que Cristina le hizo llegar al ministro de Infraestructura por el diputado Facundo Tignanelli. La única posibilidad de retener el municipio de General San Martín es que Katopodis vuelva a postularse como intendente. De acuerdo con el CEOP, casi el 50 por ciento del electorado se inclina por votar a la oposición y solo el 32 por ciento lo haría por Unión por la Patria. Con tres puntos menos de imagen positiva que Cristina (41,7 por ciento), Katopodis (38,4 %) es el único en condiciones de afrontar esa proeza que no amilana a Ariel Sujarchuk.

En uso de licencia como intendente en Escobar, Sujarchuk combina su responsabilidad al frente del Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento con recolectar voluntades a favor de Katopodis desde una discreta oficina de Suipacha al 600 en esta ciudad. Todo sin descuidar la evolución del barrio Boero. Un proyecto de urbanización que, como todos los de Escobar, supervisa su hermano David. Que, en un gesto de transparencia poco apreciado, no es funcionario municipal.

El barrio Boero incluye la construcción de un polo judicial. Una curiosa similitud con el que preveía erigir el intendente Federico Achával en las nuevas hectáreas de Pilar que la Legislatura bonaerense expropió en menos de un minuto y medio y por 60 mil dólares. Luego de un complejo trámite judicial, las tierras fueron devueltas a sus legítimos dueños. La Sala IV Cámara de Casación Penal ordenó investigar a Achával por ejercer ilegalmente la tutela de ese predio y recomendó apartar de la causa al juez federal de Campana, Adrian González Charvay, por archivarla sin producir prueba.

A Descalzo y a Nardini los acompañaron los intendentes de La Matanza y Tres Arroyos, Fernando Espinoza y Pablo Garate, además de Pablo Mansilla, secretario de Gobierno de José C. Paz. Espinoza es otro candidato a gobernador del MDF de Kicillof. Garate integra el Frente Renovador pero está distanciado de Massa porque eligió al intendente de Carmen de Patagones, Ricardo Marino, como su delegado en la Sexta Sección.





“Hice de todo para satisfacer a Cristina y a Máximo en 2023. Y sin embargo ellos volvieron a elegir a Kicillof para gobernador”, es la amarga confesión que empresarios bonaerenses aseguran haber escuchado del exintendente de Lomas de Zamora





Con 54.000 electores, Tres Arroyos es el distrito más importante de esa región después de Bahía Blanca. Carmen de Patagones tiene 30.000 electores. Mansilla representó a Mario Ishii, de luto por la muerte de su madre. El intendente orbita ahora en la esfera de Cristina. Alineamientos irrelevantes, en apariencia, si fuese cierto que la asistencia de estos dirigentes a los juegos olímpicos urbanos fue la excusa para expresar una discreta rebelión contra Kicillof, Cristina y Massa. El triunvirato que digita las candidaturas en Unión por la Patria. Una premisa reforzada por la visita que hoy realizará Jorge Ferraresi al despacho de Nardini.

El exintendente de Avellaneda y el actual de La Plata, Julio Alak, completan el cuadro de candidatos a gobernadores de Kicillof. De superar el grado de la insinuación, ese alzamiento supondría el primer intento serio de los intendentes para incidir en las candidaturas legislativas. Y tal vez la forma de presentar una renovación parcial de sus dirigentes, en condiciones de recortar distancia con la administración libertaria en la compleja fuga hacia adelante que parece haber emprendido. Pero además, validaría la hipótesis de Martín Insaurralde. Por ahora, un férreo opositor a Nardini. “Hice de todo para satisfacer a Cristina y a Máximo en 2023. Y sin embargo ellos volvieron a elegir a Kicillof para gobernador.” Es la amarga confesión que empresarios bonaerenses aseguran haber escuchado del exintendente de Lomas de Zamora.

Sería una paradoja que el temor a un acuerdo de Cristina con Kicillof fuera lo que termine por empujar hacia Nardini a dos de los cuatro precandidatos a gobernador del MDF.