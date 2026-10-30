El Gobierno nacional postergó nuevamente la suba de impuestos a los combustibles

La medida fue oficializada mediante el Decreto 1305/2026 publicado en el Boletín Oficial de este viernes. La norma posterga al menos hasta el 1° de diciembre una parte de los aumentos pendientes en los impuestos que gravan a esos combustibles.

Hoy 05:20

El Gobierno nacional postergó nuevamente la aplicación de una parte de los aumentos pendientes en los impuestos que gravan la nafta y el gasoil, y trasladó su aplicación del 1° de noviembre al próximo 1° de diciembre.

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La medida, que fue oficializada a través del Decreto 1305/2026 publicado este viernes en el Boletín Oficial, modifica el Decreto 617/2025 y sus sucesivas prórrogas, que venían difiriendo los incrementos correspondientes al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Impuesto al Dióxido de Carbono para distintos tipos de combustibles.

Técnicamente, el texto sustituye "en el inciso i. del primer párrafo" y "en el segundo párrafo" del artículo 1° del Decreto N° 617 del 28 de agosto de 2025 y sus modificatorios, la expresión “desde el 1° de noviembre de 2026, inclusive”, por “desde el 1° de diciembre de 2026, inclusive”.

La normativa abarca a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. Según el texto oficial, la postergación alcanza a los incrementos pendientes derivados de las actualizaciones correspondientes a los años calendario 2024 y 2025, y al primer y segundo trimestre de 2026, y evita que se implementen al menos durante noviembre.

En los fundamentos, el Gobierno recordó que la Ley 23.966 estableció montos fijos para determinar el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Impuesto al Dióxido de Carbono.

Indicó, además, que esos importes deben actualizarse periódicamente tomando como referencia las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC.

El Ejecutivo también sostuvo que la decisión fue adoptada "con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible".

Sobre esa base, afirmó que "resulta necesario, para los productos en cuestión, diferir los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones".

Con esta decisión, el Gobierno evitó que los incrementos impositivos pendientes se trasladen a la nafta y al gasoil, al menos durante noviembre.