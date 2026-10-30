Mujer entrega arsenal explosivo a la policía en Santa Fe

Una mujer de 52 años notificó a la policía sobre la posesión de un arsenal explosivo en su vivienda en Santa Fe, entregando el armamento sin resistencia.

Hoy 04:40

Un operativo de emergencia fue llevado a cabo por efectivos de la Brigada de Explosivos en la ciudad de Santa Fe, Argentina, tras una denuncia sobre la posesión de un arsenal militar en una vivienda particular. La acción se inició cuando una mujer de 52 años se comunicó con la central de emergencias 911, informando que guardaba en su hogar artefactos explosivos que deseaba entregar a las autoridades.

Al llegar al domicilio, situado en la calle Estrada al 6700, los especialistas en explosivos realizaron una exhaustiva inspección de los elementos entregados. Durante el procedimiento, se confirmó la presencia de dos granadas de mano FM-1 y cuatro granadas FMk-2, que aún conservaban su carga explosiva, representando un riesgo crítico para la seguridad pública.

Además de las granadas, los peritos aseguraron el secuestro de proyectiles de artillería, municiones antiaéreas, un proyectil antitanque y una bomba de iluminación utilizada como bengala para mortero. La variedad de estos artefactos bélicos pone de manifiesto la seriedad de la situación y la necesidad de una respuesta rápida por parte de las autoridades.

El personal capacitado se encargó de poner los artefactos bajo resguardo técnico para evitar cualquier tipo de detonación accidental durante su traslado. Este procedimiento es crucial para garantizar la seguridad de la población y minimizar los riesgos asociados con la manipulación de explosivos.

Las autoridades judiciales locales han iniciado las actuaciones correspondientes para determinar el origen del armamento y establecer cómo estos pertrechos militares llegaron a la vivienda residencial. Esta investigación es fundamental para abordar temas de seguridad nacional y la posible vinculación de la residente con actividades ilegales.

La entrega voluntaria de estos artefactos por parte de la mujer ha sido considerada un hecho positivo, ya que refleja una conciencia social sobre la peligrosidad de poseer armamento no autorizado. Este evento también resalta la importancia de la colaboración ciudadana en la lucha contra la violencia armada y el tráfico de armas.

Finalmente, las autoridades de Santa Fe han instado a la población a reportar cualquier actividad sospechosa relacionada con la posesión de armamento. Promover la seguridad comunitaria es un objetivo primordial para las fuerzas de seguridad, que continúan monitorizando la situación en la región.