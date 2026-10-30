Binance investiga un hackeo que podría superar los USD 6.000 millones

El mayor exchange de criptomonedas del mundo afirmó que los fondos de los usuarios están seguros y que cubrirán las pérdidas con los fondos de la compañía. Tether y Circle congelaron más de USD 3.000 millones

Hoy 06:27

Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, investiga un presunto hackeo que podría haber provocado pérdidas por unos USD 6.300 millones. Ante la gravedad del incidente, la compañía suspendió temporalmente los depósitos y retiros, mientras sus equipos de seguridad trabajan para determinar cómo se produjo el acceso no autorizado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En un primer momento, la empresa había estimado que el monto comprometido rondaba los USD 3.000 millones, pero posteriormente elevó esa cifra a aproximadamente USD 6.300 millones, de acuerdo con un comunicado difundido en su cuenta oficial de X.

Según la información preliminar, el ataque podría haber comenzado a partir de un acceso concedido desde una de las computadoras utilizadas por un ingeniero del área de DevOps (Desarrollo y Operaciones). Desde allí, el presunto atacante habría conseguido ingresar a un contenedor de servicio y realizar retiros no autorizados.

La compañía aclaró que, hasta el momento, no encontró evidencias de que el episodio se haya producido por una filtración de las claves privadas de las billeteras digitales.

Como consecuencia del incidente, Tether y Circle, los dos principales emisores de monedas estables, congelaron más de USD 3.000 millones vinculados al episodio. La medida busca impedir que los activos involucrados puedan seguir circulando mientras avanza la investigación.

Binance aseguró que los fondos de los usuarios están protegidos

A través de distintos comunicados, la plataforma sostuvo que los fondos de sus usuarios están seguros y aseguró que la compañía se hará cargo de cubrir todas las pérdidas que puedan confirmarse.

Para ello, utilizará recursos propios y el Fondo de Activos Seguros para Usuarios (SAFU), creado precisamente para responder ante situaciones extraordinarias de este tipo.

Además, Binance informó que revocó la autorización de la dirección afectada y que sus equipos especializados trabajan para rastrear y recuperar los fondos. Los depósitos y retiros permanecerán suspendidos hasta que concluyan las verificaciones de seguridad.

Changpeng Zhao, cofundador y exdirector ejecutivo de la compañía, también se refirió al episodio. "¡Los fondos de los usuarios están seguros! Sí parece un hackeo en Binance", escribió en una publicación en X.

Zhao agradeció además la rápida intervención de Tether y Circle para congelar activos relacionados con el posible ataque.

El impacto en el precio del bitcoin

La noticia generó repercusiones en el mercado de criptomonedas. El bitcoin cayó un 3,92% en 24 horas, perdió aproximadamente USD 3.200 y cotizaba cerca de los USD 77.600, su nivel más bajo desde septiembre.

Otras criptomonedas también registraron retrocesos, mientras que el índice Nasdaq 100 cerró con una caída cercana al 1,4%.

Las estimaciones sobre el volumen de fondos comprometidos todavía presentan diferencias. Distintas firmas especializadas en el seguimiento de operaciones en blockchain identificaron movimientos por cifras que van desde los USD 2.000 millones hasta casi USD 6.000 millones.

De confirmarse el alcance informado por Binance, el episodio podría convertirse en uno de los mayores robos de criptomonedas de la historia, superando incluso el ataque contra Bybit registrado en febrero de 2025, cuando se sustrajeron alrededor de USD 1.500 millones.

Por el momento, la compañía continúa investigando lo ocurrido y aseguró que comunicará las novedades a través de sus canales oficiales.