Canal 7 cumple 61 años: una historia de innovación, compromiso y cercanía con los santiagueños

La señal televisiva celebra un nuevo aniversario con una trayectoria marcada por la evolución tecnológica, la expansión de su cobertura y el compromiso de informar y entretener a varias generaciones de santiagueños.

Hoy 06:56

Hoy, 30 de octubre, Canal 7 de Santiago del Estero, cumple 61 años de vida, una trayectoria que lo convirtió en uno de los medios de comunicación de referencia de la provincia y en una presencia cotidiana para miles de familias.

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Desde sus primeros pasos, la emisora asumió el desafío de llevar la televisión abierta a los hogares santiagueños, acompañando la transformación de la sociedad y los cambios que marcaron la historia de la comunicación. A lo largo de más de seis décadas fue testigo de acontecimientos políticos, sociales, deportivos y culturales que forman parte de la memoria colectiva de la provincia.

Pero la historia de Canal 7 no se explica solamente por su permanencia en el tiempo. También se construyó a partir de una decisión sostenida: invertir, incorporar tecnología, capacitar a sus equipos y adaptarse a las nuevas formas de producir y transmitir contenidos.

Una trayectoria de evolución permanente

La evolución tecnológica fue uno de los rasgos distintivos de su recorrido. La incorporación de la televisión en color (1980), la expansión de la señal mediante repetidoras satelitales y la digitalización de los procesos de producción (1997) y la llegada de la alta definición (2012) marcaron distintas etapas de crecimiento.

Cada transformación implicó nuevos desafíos para una organización que debió acompañar los avances de la industria audiovisual sin perder de vista su función esencial: brindar información, entretenimiento y contenidos de interés para la comunidad.

La cobertura territorial también constituyó una parte central de ese desarrollo. La posibilidad de llegar a distintas localidades del interior provincial a través de 30 repetidoras satelitales y a zonas de provincias vecinas (San Fernando del Valle de Catamarca) amplió el alcance de una señal que mantiene una identidad profundamente vinculada con Santiago del Estero.

En ese cambio, la programación local convive con la producción nacional de una prestigiosa pantalla como lo es Telefe, que permite reflejar la realidad cotidiana, los logros y las expresiones políticas, culturales, sociales y deportivas de Santiago del Estero, Argentina y el mundo.

El valor de quienes hacen el canal

Detrás de cada emisión hay un trabajo colectivo que muchas veces transcurre lejos de las cámaras. Periodistas, productores, conductores, camarógrafos, operadores, personal administrativo con un cuerpo profesional y especializado, ingenieros y técnicos que hacen posible el funcionamiento diario de la emisora.

A ellos se suman quienes formaron parte de Canal 7 a lo largo de su historia y dejaron su aporte en la construcción de una identidad que se transmite de generación en generación.

La vigencia del medio de comunicación durante 61 años en tiempos de cambios tecnológicos vertiginosos, exige experiencia, vocación de trabajo, dirección y visión empresarial.

Los desafíos de una nueva etapa

La televisión atraviesa una transformación profunda. Las audiencias consumen información y entretenimiento a través de múltiples pantallas, plataformas digitales y dispositivos móviles. En ese escenario, los medios tradicionales deben encontrar nuevas maneras de relacionarse con el público y responder a sus demandas.

Canal 7 forma parte de ese proceso de transformación, en un contexto en el que la televisión convive con nuevas modalidades de producción y distribución de contenidos. La integración de recursos tecnológicos, la innovación y la búsqueda de nuevos lenguajes audiovisuales forman parte de los desafíos que plantea el presente.

El objetivo sigue siendo sostener la confianza de la audiencia y ofrecer contenidos que combinen calidad profesional, información responsable y cercanía con la comunidad.

La historia que se sigue construyendo

Canal 7 llega a este nuevo aniversario con el desafío de preservar aquello que le dio identidad y, al mismo tiempo, continuar evolucionando en una industria en permanente cambio.

Más de seis décadas después de su nacimiento, su historia sigue ligada a la de los santiagueños; a sus acontecimientos, sus celebraciones, sus dificultades y sus esperanzas.

Porque la trayectoria de un canal no se mide únicamente en años de transmisión, sino también en la huella que deja en la comunidad a la que pertenece.