Linda Hamilton descartó regresar a Terminator

La actriz que interpretó a Sarah Connor confirmó que no tiene intenciones de participar en una nueva película de la saga. Su decisión llega después de que James Cameron anunciara que trabaja en otra entrega de la franquicia.

Hoy 07:33

Linda Hamilton no quiere volver a ponerse en la piel de Sarah Connor. La actriz estadounidense, de 70 años, descartó su participación en una futura película de Terminator y sorprendió con una respuesta contundente cuando le preguntaron por los planes de James Cameron de continuar la histórica franquicia de ciencia ficción.

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Durante una entrevista con JustWatch, mientras promocionaba su nueva película Trust Me, I'm a Doctor, Hamilton fue consultada sobre la posibilidad de que Cameron estuviera preparando otra entrega de la saga.

"¿Él dijo que habrá otra? ¿Dijo eso? ¡Estoy afuera!", respondió entre risas. Luego explicó su postura: "No lo sé, la última no tuvo un buen desempeño financiero, así que me sorprende mucho que vaya a haber otra. Gracias por la noticia".

De todas maneras, la actriz aclaró que no tiene ningún problema con quienes decidan involucrarse en el proyecto. "Les deseo lo mejor a todos", agregó.

El fracaso comercial de la última película

Hamilton hizo referencia a Terminator: Destino oculto (2019), la sexta película de la franquicia y la última en la que participó como Sarah Connor.

La producción significó el regreso de la actriz al universo cinematográfico después de casi tres décadas. También contó con Arnold Schwarzenegger y fue dirigida por Tim Miller, con Cameron como productor y responsable de la historia junto a otros guionistas.

Sin embargo, pese a las expectativas que había generado la reunión de figuras emblemáticas de la saga, la película tuvo un rendimiento comercial por debajo de lo esperado y provocó importantes pérdidas para sus estudios.

La historia dejó con vida a Sarah Connor y abrió la posibilidad de nuevas apariciones del personaje. Sin embargo, las recientes declaraciones de Hamilton parecen cerrar esa puerta.

James Cameron prepara una nueva Terminator

Mientras Hamilton se distancia de la franquicia, James Cameron trabaja en una nueva película de Terminator. El cineasta confirmó que tiene un acuerdo para desarrollar otro proyecto y que viene elaborando ideas para recuperar el universo que creó en 1984.

En diciembre de 2025, Cameron explicó que uno de sus principales desafíos es encontrar una historia que pueda mantenerse por delante de los avances tecnológicos reales, especialmente en materia de inteligencia artificial y superinteligencia.

El director también había anticipado que busca introducir una nueva generación de personajes y explorar otras perspectivas sobre la guerra entre los humanos y las máquinas. En ese contexto, señaló que Arnold Schwarzenegger tampoco regresaría como el T-800.

Por ahora, la nueva película permanece en etapa de desarrollo y no tiene fecha de estreno confirmada.

Hamilton interpretó por primera vez a Sarah Connor en Terminator (1984) y consolidó al personaje como uno de los grandes íconos femeninos del cine de acción con Terminator 2: El juicio final (1991). Su regreso en 2019 había despertado expectativas entre los seguidores, pero la actriz parece haber decidido que su historia con la saga llegó definitivamente a su final.